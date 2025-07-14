Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили

Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили / © Tesla

Чат-бот стал доступен для электромобилей в США, оснащенных медиасистемой на процессоре AMD, который используется с середины 2021 года.

© Tesla

Хотя интеграция Grok и представляет собой шаг в сторону большей технологичности Tesla, как отметили журналисты издания Electrek, в текущей версии система не может взаимодействовать ни с одной функцией внутри электромобиля в отличие, например, от ИИ Xiaomi YU7, который не только способен работать в связке с электромобилем, но наблюдает машину, через свою камеру. Таким образом, Grok ничем не отличается от того, что используют пользователей на смартфоне или через браузер.



