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Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым необходимо стремиться к показателям до пяти часов умеренной физической активности в неделю (это, например, быстрая ходьба, легкий бег или туристические прогулки) или двух с половиной часов в неделю высокоинтенсивных нагрузок (фитнес, интервальные тренировки, бег на длинные дистанции или теннис).
Ученые из Университета Квинсленда (Австралия), Токийского медицинского университета (Япония), Государственного университета Лондрины (Бразилия), Клайпедского университета (Литва) и Университета здоровья и социального обеспечения Канагавы (Япония) проанализировали 85 исследований из рецензируемых научных журналов, опубликованных на английском языке до апреля прошлого года. Из них в 77 исследовали связь между физической активностью и смертностью от всех причин, в 34 дополнительно оценивали риск сердечно-сосудистых заболеваний, в 15 — риск развития онкологических патологий.
Размеры выборки в анализируемых исследованиях составлял от 357 до 6 572 984 участников в возрасте от 18 до 96 лет. Доля женщин колебалась от семи до 73 процентов. Наблюдения за состоянием здоровья мужчин и женщин продолжались до шести-восьми лет.
Объединение и тщательный статистический анализ полученной информации показал: постоянная физическая активность и соблюдение ее рекомендованной длительности в среднем снижают риск смерти от всех причин в единицу времени на 20-40 процентов. Такие результаты давали как умеренные, так и высокие нагрузки или их сочетание. Увеличение времени больше рекомендованного никакой дополнительной пользы уже не принесло.
При этом риск хронических заболеваний с неблагоприятными исходами снижался даже у тех, кто прислушался к рекомендациям только уже в зрелом возрасте. Риск смерти у них снизился на 20-25 процентов по сравнению с теми, кто по-прежнему вел малоподвижный образ жизни (референтная группа).
Интересно, что связь между высоким уровнем физической активности и более низким риском смерти была более значима для сердечно-сосудистых заболеваний, чем для рака. По сравнению с участниками, которые были неактивными, более физически активные имели примерно на 40 процентов меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, а от рака — на 25 процентов.
Ученые признали некоторую ограниченность своих заключений из-за того, что оценка интенсивности физической активности в проанализированных исследованиях может быть субъективной. Тем не менее первый масштабный обзор и анализ имеющихся сегодня данных свидетельствуют о том, что любая физическая активность всегда лучше, чем ее отсутствие, и начинать изменять образ жизни никогда не поздно, отметили исследователи.
Свои выводы ученые представили в издании British Journal of Sports Medicin.
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