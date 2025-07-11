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11 июля, 17:47
Денис Яковлев
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Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, необходимо стремиться к показателям до пяти часов умеренной физической активности в неделю или двух с половиной часов в неделю высокоинтенсивных нагрузок / © jv.ru

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым необходимо стремиться к показателям до пяти часов умеренной физической активности в неделю (это, например, быстрая ходьба, легкий бег или туристические прогулки) или двух с половиной часов в неделю высокоинтенсивных нагрузок (фитнес, интервальные тренировки, бег на длинные дистанции или теннис).

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия), Токийского медицинского университета (Япония), Государственного университета Лондрины (Бразилия), Клайпедского университета (Литва) и Университета здоровья и социального обеспечения Канагавы (Япония) проанализировали 85 исследований из рецензируемых научных журналов, опубликованных на английском языке до апреля прошлого года. Из них в 77 исследовали связь между физической активностью и смертностью от всех причин, в 34 дополнительно оценивали риск сердечно-сосудистых заболеваний, в 15 — риск развития онкологических патологий.

Размеры выборки в анализируемых исследованиях составлял от 357 до 6 572 984 участников в возрасте от 18 до 96 лет. Доля женщин колебалась от семи до 73 процентов. Наблюдения за состоянием здоровья мужчин и женщин продолжались до шести-восьми лет.

Объединение и тщательный статистический анализ полученной информации показал: постоянная физическая активность и соблюдение ее рекомендованной длительности в среднем снижают риск смерти от всех причин в единицу времени на 20-40 процентов. Такие результаты давали как умеренные, так и высокие нагрузки или их сочетание. Увеличение времени больше рекомендованного никакой дополнительной пользы уже не принесло.

При этом риск хронических заболеваний с неблагоприятными исходами снижался даже у тех, кто прислушался к рекомендациям только уже в зрелом возрасте. Риск смерти у них снизился на 20-25 процентов по сравнению с теми, кто по-прежнему вел малоподвижный образ жизни (референтная группа).

Интересно, что связь между высоким уровнем физической активности и более низким риском смерти была более значима для сердечно-сосудистых заболеваний, чем для рака. По сравнению с участниками, которые были неактивными, более физически активные имели примерно на 40 процентов меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, а от рака — на 25 процентов.

Ученые признали некоторую ограниченность своих заключений из-за того, что оценка интенсивности физической активности в проанализированных исследованиях может быть субъективной. Тем не менее первый масштабный обзор и анализ имеющихся сегодня данных свидетельствуют о том, что любая физическая активность всегда лучше, чем ее отсутствие, и начинать изменять образ жизни никогда не поздно, отметили исследователи.

Свои выводы ученые представили в издании British Journal of Sports Medicin.

Показательна история ирландца Ричарда Моргана, который начал заниматься спортом только в 70 лет. Как-то из любопытства он попробовал силы на гребном тренажере, придя в спортзал с одним из своих внуков. Он продолжил заниматься ежедневно и стал чемпионом мира по гребле в закрытых помещениях в своей возрастной категории в 2007, 2017, 2021 и 2022 годах.

Лабораторные исследования, которые провели ирландские физиологи, показали: состояние здоровья и уровень физической подготовки Ричарда Моргана, которому сейчас больше 90 лет, соответствуют уровню 30-40-летнего мужчины.

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Денис Яковлев
35 статей
Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.
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Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
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Комментарии

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2 Комментария
Tony Outis
Tony Outis
8 минут назад
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0
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Алё? Где цифры оптимальной продолжительности физической активности? Автор ***ак?
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    Sam Dowson
    Sam Dowson
    14 секунд назад
    -
    0
    +
    Tony, чукча не читатель? "взрослым необходимо стремиться к показателям до пяти часов умеренной физической активности в неделю (это, например, быстрая ходьба, легкий бег или туристические прогулки) или двух с половиной часов в неделю высокоинтенсивных нагрузок (фитнес, интервальные тренировки, бег на длинные дистанции или теннис)."
    Ответить
    -
    0
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Sam Dowson
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Tony Outis
8 минут назад
Алё? Где цифры оптимальной продолжительности физической активности? Автор ***ак?

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