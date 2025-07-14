Люди пострадали от трудовых понедельников даже после выхода на пенсию

Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.

У людей в исходной, природной, среде обитания затяжной стресс практически не встречается. Охотник-собиратель в начале серьезного боя испытывает рост уровня кортизола, того же гормона, что запускает стресс и у нас. Параллельно стресс вызывает повышение вязкости крови за счет наращивания числа тромбоцитов в ней. Смысл этого комплекса событий ясен: кортизол дает резкий подъем кровяного давления, нужный для обеспечения больших физических усилий, а более вязкая кровь медленнее вытекает из ран и быстрее сворачивается на воздухе, что тоже бывает важно для обеспечения выживания.

Но в современной цивилизации эта схема работает плохо. Придя на работу, распекаемый начальством человек в силу принятых социальных норм не может закончить стресс так же, как его предки в естественных условиях, — убив противника. В результате вместо кратковременного (бой редко длится дольше минут) стресс становится долгосрочным. Давление остается выше нормы, что с возрастом ведет к росту частоты сердечных приступов.

Поэтому исследователи давно заметили, что максимум сердечных приступов приходится именно на понедельник (этот эффект не стоит смешивать с зимним пиком приступов и смертей, поскольку он вызван уже не психологическими, а температурными факторами). В среднем частота инфарктов миокарда и смерти от внезапных сердечных приступов в этот день на 19% выше средней для остальной недели. Многие люди воспринимают выходные как временный перерыв, а начало новой рабочей недели снова запускает этот механизм.

Ученые из Гонконгского университета (КНР) обобщили данные из английского длительного исследования старения по 3511 участникам в возрасте от 50 лет. Оказалось, у лиц с повышенным уровнем понедельничного стресса он отразился на волосах, причем даже после того, как они вышли на пенсию. Научная работа об этом опубликована в издании Journal of Affective Disorders.

Сперва участников исследования опросили на предмет того, в какой день недели они испытывают наибольший стресс. Затем у них собрали двухсантиметровые пряди волос, которые проанализировали на содержание кортизола и кортизона (продукт распада кортизола в организме). Из-за длины собранных волос в них отразились уровни этого гормона за два-три месяца.

У тех, кто испытывал наибольший стресс по понедельникам, уровень кортизола был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто сильнее всего испытывал стресс в другие дни недели. Сильнее всего подобному понедельничному эффекту были подвержены примерно 10% населения, но и среди части остальных он был выражен, хотя и в меньшей степени. Причем этот эффект сохранился, когда ученые сравнивали результаты у людей одного и того же возраста, пола и социально-экономического статуса. Иными словами, не только подчиненные, но и начальники, по всей видимости, испытывают сходные эффекты.

Авторы статьи связали это с разрегулировкой гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы организма. Гипоталамус и гипофиз в мозгу обрабатывают ответ на стресс и запускают повышенную наработку кортизола надпочечниками. Из-за систематического характера стресса в современных условиях эта система перестает работать нормально, отчего поддерживает повышенный уровень кортизола не только в понедельники, но и дальше (откуда и разница в 23% в среднем), хотя первый день недели для них сохраняет максимальный уровень напряжения.

Исследователи предположили, что этот эффект особенно силен у тех, кто не смог психологически адаптироваться к понедельникам к 50 годам. Интересно, что люди, сообщившие о максимальном стрессе именно на старте недели, показывали повышенный уровень кортизола в волосах и после того, как вышли на пенсию. То есть для них долговременный стресс, запускавшийся когда-то в рабочие понедельники, так и не закончился: они больше не ходят на работу, но повышенный уровень одного из стрессовых гормонов остался.

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Александр Березин 716 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».