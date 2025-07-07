О мероприятии

Африка. Прекрасный таинственный континент, воспетый во многих произведениях искусства. Африка всегда притягивала и вдохновляла путешественников, искателей приключений и мистиков. Африка – яркая и пассионарная, танцующая ночами под звуки барабанов. Африка мудрая хранительница древних тайн нашего мира. Африка — «колыбель человечества», о секретах которой нашептывают старые мифы, передаваемые из уст в уста старейшинами и шаманами под звездным куполом африканской ночи у яркого костра под звуки ночной саванны.

Современный мир имеет крепкую древнюю основу – архетипы. Они незримо присутствуют во всех сферах жизни – профессиональной, личной, общественной, в отношениях между людьми на всех уровнях. Архетипы управляют жизнью людей, активизируя различные сценарии. Одни поколения личностей сменяют другие, появляются новые технологии, меняется мода, и лишь архетипический фундамент, который является поддерживающей формой, не поддается времени, соединяет эпохи и континенты незримой паутиной архетипических связей. Об этом расскажет социо-лингвист Мария Александровна Кашина.

Расписание Николоямская 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация