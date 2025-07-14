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Седые волосы больного раком вновь обрели цвет после онкотерапии
Примечательный случай из медицинской практики описали индийские врачи. У пожилого пациента, которого лечили от прогрессирующего рака почки с помощью противоопухолевого средства, седые волосы на голове и в зоне усов снова стали темнеть. По мнению исследователей, произошедшее может натолкнуть на новые идеи о способах восстановления цвета волос.
Статья о необычном побочном эффекте онкопрепарата появилась в журнале BMJ Case Reports. Речь идет об акситинибе (Axitinib), который применяют для направленного лечения злокачественного новообразования почек. Это средство назначили мужчине в возрасте под 70 лет, у которого диагностировали метастатическую почечно-клеточную карциному.
После полугода приема акситиниба пациент заметил, что у него стала отступать седина: ранее потерявшие окрас волосы на голове и в районе усов начали чернеть. По словам авторов отчета — дерматологов и онколога из Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) в Биласпуре, — эффект продолжал нарастать в течение последующих месяцев без применения краски для волос или назначения других препаратов. Лечение рака акситинибом продолжили, поскольку пациент хорошо на него реагировал.
Акситиниб относится к селективным ингибиторам тирозинкиназы — классу противораковых средств, которые блокируют специфические клеточные сигналы, способствующие росту опухоли. Исследователи предположили, что онкотерапия могла помочь защитить от повреждений клетки, вырабатывающие меланин, и способствовать синтезу ключевого фермента, связанного с производством этого пигмента, который отвечает в том числе за цвет волос.
Медики отметили, что описанный эпизод — вероятно, первый задокументированный случай репигментации седых волос после приема акситиниба. Впрочем, в научной литературе можно найти подобные примеры с другими противораковыми препаратами той же группы. В частности, ранее сообщалось о восстановлении цвета седых волос у пациентов с миелоидным лейкозом после лечения мезилатом иматиниба.
Индийские исследователи добавили, что такого рода наблюдения важны для понимания роли онкопрепаратов в процессах, не связанных с раком. Замеченное свойство может натолкнуть на путь к созданию специального средства для борьбы с сединой.
Отчет о репигментации после акситиниба прокомментировала дерматолог Моника Ли из Университета Британской Колумбии (Канада). В интервью изданию CTVNews.ca она заявила, что случай единичный и эффект нужно подтвердить в дополнительных исследованиях. Похожие свидетельства есть в отношении сорафениба, еще одного лекарства против рака. Но его действие на цвет волос часто бывало временным, и седина возвращалась после отмены терапии.
К тому же все перечисленное — прежде всего средства от злокачественных опухолей, у которых, как правило, множество других побочных эффектов, в том числе опасных для жизни. К их приему нужно походить крайне серьезно, и никто из медиков не рассматривает возможность использования препаратов ради устранения седины, подчеркнула врач.
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