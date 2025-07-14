  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 июля, 17:35
Юлия Тарасова
8

Седые волосы больного раком вновь обрели цвет после онкотерапии

❋ 4.8

Примечательный случай из медицинской практики описали индийские врачи. У пожилого пациента, которого лечили от прогрессирующего рака почки с помощью противоопухолевого средства, седые волосы на голове и в зоне усов снова стали темнеть. По мнению исследователей, произошедшее может натолкнуть на новые идеи о способах восстановления цвета волос.

Медицина
# онкопатология
# побочный эффект
# противораковые препараты
# раковое заболевание
# седина
# цвет волос
Потемневшие усы и волосы на голове пациента, принимавшего акситиниб / © Dhiman A, Daroach M, Dhiman P., BMJ Case Reports (2025)

Статья о необычном побочном эффекте онкопрепарата появилась в журнале BMJ Case Reports. Речь идет об акситинибе (Axitinib), который применяют для направленного лечения злокачественного новообразования почек. Это средство назначили мужчине в возрасте под 70 лет, у которого диагностировали метастатическую почечно-клеточную карциному.

После полугода приема акситиниба пациент заметил, что у него стала отступать седина: ранее потерявшие окрас волосы на голове и в районе усов начали чернеть. По словам авторов отчета — дерматологов и онколога из Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) в Биласпуре, — эффект продолжал нарастать в течение последующих месяцев без применения краски для волос или назначения других препаратов. Лечение рака акситинибом продолжили, поскольку пациент хорошо на него реагировал.

Акситиниб относится к селективным ингибиторам тирозинкиназы — классу противораковых средств, которые блокируют специфические клеточные сигналы, способствующие росту опухоли. Исследователи предположили, что онкотерапия могла помочь защитить от повреждений клетки, вырабатывающие меланин, и способствовать синтезу ключевого фермента, связанного с производством этого пигмента, который отвечает в том числе за цвет волос.

На снимках, сделанных с разницей в два месяца, видно нарастание эффекта со временем / © Dhiman A, Daroach M, Dhiman P., BMJ Case Reports (2025)

Медики отметили, что описанный эпизод — вероятно, первый задокументированный случай репигментации седых волос после приема акситиниба. Впрочем, в научной литературе можно найти подобные примеры с другими противораковыми препаратами той же группы. В частности, ранее сообщалось о восстановлении цвета седых волос у пациентов с миелоидным лейкозом после лечения мезилатом иматиниба.

Индийские исследователи добавили, что такого рода наблюдения важны для понимания роли онкопрепаратов в процессах, не связанных с раком. Замеченное свойство может натолкнуть на путь к созданию специального средства для борьбы с сединой.

Отчет о репигментации после акситиниба прокомментировала дерматолог Моника Ли из Университета Британской Колумбии (Канада). В интервью изданию CTVNews.ca она заявила, что случай единичный и эффект нужно подтвердить в дополнительных исследованиях. Похожие свидетельства есть в отношении сорафениба, еще одного лекарства против рака. Но его действие на цвет волос часто бывало временным, и седина возвращалась после отмены терапии.

К тому же все перечисленное — прежде всего средства от злокачественных опухолей, у которых, как правило, множество других побочных эффектов, в том числе опасных для жизни. К их приему нужно походить крайне серьезно, и никто из медиков не рассматривает возможность использования препаратов ради устранения седины, подчеркнула врач.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Тарасова
730 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# онкопатология
# побочный эффект
# противораковые препараты
# раковое заболевание
# седина
# цвет волос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Мы зря выделяли суффиксы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
15 Июл
500
«Союз» — «Аполлон» — рукопожатие в космосе
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Хрустальные ночи Арктики: судьбы ледоколов и свет звезд
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
750
Солнце крупным планом
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Кинолекторий
16 Июл
Бесплатно
Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Нейробиологические основы депрессии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Изыскатели железнодорожных и морских путей Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Архетипы в африканских мифах
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Липидная карта депрессивного мозга
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 июля, 22:10
Редакция Naked Science

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.

Sci-Fi
# «Звездный путь»
# научная фантастика
# сериалы
14 июля, 10:19
Александр Березин

Люди пострадали от трудовых понедельников даже после выхода на пенсию

Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.

Медицина
# здоровье
# кортизол
# медицина
# стресс
14 июля, 11:29
ПНИПУ

Вулканический ад и подледный океан: может ли существовать жизнь на спутниках планет Солнечной системы

Представьте мир, где извергаются серные вулканы высотой в 60 раз больше Эвереста, под 20-километровым льдом скрываются океаны, мощные гейзеры выбрасывают струи водяного пара в космос, а реки из жидкого метана стекают в углеводородные моря. Так выглядят спутники планет Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему они считаются самыми перспективными местами для поиска жизни и колонизации.

ПНИПУ
# вулканы
# Нептун
# океан
# Солнечная система
# спутники
# уран
12 июля, 22:10
Редакция Naked Science

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.

Sci-Fi
# «Звездный путь»
# научная фантастика
# сериалы
11 июля, 17:47
Денис Яковлев

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
9 июля, 08:26
Полина Меньшова

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Психология
# спорт
# тип личности
# фитнес
# характер
# черты личности
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Седые волосы больного раком вновь обрели цвет после онкотерапии

    14 июля, 17:35

  2. Сочетание лишнего веса, депрессии и низкой сексуальной активности вчетверо повысило риск смерти

    14 июля, 16:17

  3. Новая математическая модель спрогнозировала риск осложнений после операций на сердце с точностью 93%

    14 июля, 16:05

  4. Историки узнали, почему советские покупатели презирали продавцов

    14 июля, 14:09
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Gavril Milokumov
12 минут назад
играем, Как нет автопилота? FSD вроде запустили и авто даже само приезжает к владельцу уже - доставка после онлайн покупки, если я верно слежу за

Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили

играем
29 минут назад
Gavril, то что кто то перемножил активы на стоимость - весело но быть богатым не значит быть денежным. В связи с этим интересно смотрится отказ

Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили

Ilya Ginko
30 минут назад
А материализм то тут каким боком? 😅

Ученые узнали, какие студенты более склонны прибегать к помощи ИИ

Александр Березин
56 минут назад
Satoshi, Ломоносову не только не было запрещено учиться, но и, напротив, создали для этого серьезные возможности. И вершины он постиг именно с помощью

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Gavril Milokumov
58 минут назад
За Май месяц этого года Китай вводил по 1 ГВт мощностей от СЭС, каждые 8 часов. Каждые 8 часов!!! Это как строить примерно 2 реактора ВВЭР-1200 в сутки :)

Китай показал масштабы своих проектов солнечной энергетики

Иван Колупаев
1 час назад
играем, список потерь они продолжают обновлять и собираются это делать до конца. А речь как раз о потерях аналитик ты наш осведомленный.

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Danovy
2 часа назад
Поддержу комментатора выше, основание мало того что имеет очень мало общего с книгой, так еще и как самостоятельное произведение невероятно слаб.

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Иван Колупаев
2 часа назад
Gavril, так воняет-то от твоих коментов вот и приходится что-то с этим делать. Хотя бы позлить очередного недотыка. Вижу мне это удалось 😁

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Gavril Milokumov
2 часа назад
играем, мне просто смешно наблюдать как кто-то рассуждает о финансовых проблемах у самого богатого человека в мире)) - Старлинк (почти военного

Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили

играем
2 часа назад
Gavril, какое отношение долг США имеет к деятельности маска?) или вспомнил про департамент? Так после того как маска выкинули департамент загнулся.

Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили

играем
2 часа назад
Иван, орикс?)) ты хоть в курсе что он два года уже закрыт?

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

играем
2 часа назад
Иван, принесли. Компания только недавно провела переподписку при стоимости уже в 540 млн долларов. Это 670% прироста. А Пентагон заинтересовался

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

играем
2 часа назад
Иван, так ведь потери российских танков измеряются в таком количестве другими сроками. Достаточно посмотреть на репортажи по телевизору - про

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Gavril Milokumov
2 часа назад
Ванюша то что появляется рядом с твоими высерами, тебя вообще заботить никак не должно. Ты же не думаешь что я у тебя буду спрашивать разрешение

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Иван Колупаев
2 часа назад
Gavril, кулю из глазика вынь непатриот 😏. Тебе в детстве не объяснили что означает слово рядом? Вот честно не знаю какой ты спец но по коментам в

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Gavril Milokumov
3 часа назад
Ванюша, вас ура-патриотов где-то всех в одном ПТУ набирают не иначе? Вы же все на подбор тупые как пробки.

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Gavril Milokumov
3 часа назад
Ванюша, я же говорю ты тупой. Я под твоими комментариями не комментировал))) посмотри внимательнее ленту желательно глазками) Я стараюсь не трогать

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Иван Колупаев
3 часа назад
Gavril, о ваших выводах я уже наслышан и свое мнение о них высказал. Одна болтовня надувание щек потрясание дипломами и никаких доводов. Мне бы и

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Если я правильно понял, речь о микроволновом телескопе для изучения влияния первичных гравитационных волн на поляризацию космического

Новейший телескоп для поиска гравитационных волн сделал первые снимки космоса

Gavril Milokumov
3 часа назад
Ванюша, я в целом смотрел много видео с фронта и выводы сделал. Бред это ваше нормальное состояние очевидно.

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно