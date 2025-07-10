О мероприятии

Что можно увидеть на Солнце? В телескоп — очень многое. Лектор планетария Мария Николаевна Смирнова расскажет, как возникают солнечные пятна, что такое протуберанцы и почему невооруженным глазом люди на самом деле смотрят вглубь Солнца. Участники мероприятия узнают, что на нашей звезде происходит прямо сейчас — с помощью космических обсерваторий и собственными глазами в наземный телескоп.

Расписание Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург 12:45 Купить