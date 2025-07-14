Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Историки узнали, почему советские покупатели презирали продавцов
Ученые ТюмГУ проанализировали более 700 выпусков сатирического журнала «Крокодил» середины ХХ века. Опубликованные там карикатуры раскрыли различные деформации, которые происходили в советской торговле, а также фиксировали их в общественном сознании. Историки даже выделили типажи советских продавцов: «госпожа», «придворная» и «спящая царевна».
«В 1960-1980-е годах власти декларировали необходимость увеличения производства товаров первой необходимости и улучшения качества обслуживания населения в СССР. Тем не менее в реальности ситуация была более сложной: недовольство потребителей и последствия дефицита товаров. Кроме того, проблемы были связаны с ассортиментом и качеством товаров, с личным обогащением представителей сферы торговли. В этом контексте сатирический журнал «Крокодил» стал зеркалом, отражающим социально-экономические реалии той эпохи», — сообщил доцент ТюмГУ Александр Чернышев.
По мнению специалистов, карикатуры формировали коллективный образ работников торговой сферы и имели выраженную гендерную подоплеку. Обычно это женщина со средним или неполным средним образованием, с полной фигурой. Она неизменно облачена в дорогую одежду и щедро украшена ювелирными изделиями.
Историки выделили типажи образов: «госпожа» (фигура, которую не всегда можно было увидеть, но ее громкий голос и сомнительные эпитеты проникали в зал и излучали неясную агрессивность), «придворная» (дипломатка, занимающаяся созданием альянсов и плетением интриг, чтобы обменивать дефицитные товары на выгодных условиях) и «спящая царевна» (устроившаяся на хорошую должность в элитном отделе магазина благодаря знакомствам и на протяжении всего рабочего дня пребывающая в полудреме).
По словам исследователей, образ «корыстного» представителя торговли, который сознательно наносит ущерб государству, изображался в виде работника с утомленным выражением лица в окружении предметов и символов, связанных с торговлей. На карикатурах можно увидеть лица, демонстрирующие равнодушие к потребностям клиентов. Карикатуры часто сопровождались текстами, создающими мрачный образ и поднимающими важные социальные вопросы, связанные с данной темой.
В торговле работали особенные люди, не обремененные морально-нравственными нормами. Важнейшим вопросом оставалось качество «обслуживания» покупателей. Потому одним из распространенных мемов стало выражение «Дайте жалобную книгу!» Представители торговли чувствовали себя на ступеньку выше клиентов, превращаясь в небожителей. За прилавком нередко позволяли себе грубость и обвешивали.
Кроме того, карикатуры высвечивали общесоциальные проблемы в сфере торговли и сервиса, акцентируя внимание на их масштабности и необходимости активного вмешательства.
«Явным индикатором этой эпохи стал резкий рост спроса на дефицитные товары. Доступ к дефицитному товару считался признаком успешного и состоятельного человека. Это порождало определенный тип поведения, связанный с перепродажей и реализацией товаров «по связям»», — пояснили историки.
В рамках работы были оцифрованы более 200 карикатур на тему торговли. Исследование выполнялось при поддержке РНФ в рамках проекта «Советский бытовой энциклопедизм как социокультурный феномен второй половины XX века в СССР».
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Миссия Psyche – долгое путешествие, способное изменить жизнь на Земле
Зеркало души
Жизнь после войны
Дайджест Naked Science
Нам отключат SWIFT, самолеты, банковские карточки и резервы Центробанка. Что не так с массовыми представлениями о новых западных санкциях?
Google Stadia: все, что вам нужно знать
Несостоявшиеся вечные двигатели
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии