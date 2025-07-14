Историки узнали, почему советские покупатели презирали продавцов

Ученые ТюмГУ проанализировали более 700 выпусков сатирического журнала «Крокодил» середины ХХ века. Опубликованные там карикатуры раскрыли различные деформации, которые происходили в советской торговле, а также фиксировали их в общественном сознании. Историки даже выделили типажи советских продавцов: «госпожа», «придворная» и «спящая царевна».

«В 1960-1980-е годах власти декларировали необходимость увеличения производства товаров первой необходимости и улучшения качества обслуживания населения в СССР. Тем не менее в реальности ситуация была более сложной: недовольство потребителей и последствия дефицита товаров. Кроме того, проблемы были связаны с ассортиментом и качеством товаров, с личным обогащением представителей сферы торговли. В этом контексте сатирический журнал «Крокодил» стал зеркалом, отражающим социально-экономические реалии той эпохи», — сообщил доцент ТюмГУ Александр Чернышев.

По мнению специалистов, карикатуры формировали коллективный образ работников торговой сферы и имели выраженную гендерную подоплеку. Обычно это женщина со средним или неполным средним образованием, с полной фигурой. Она неизменно облачена в дорогую одежду и щедро украшена ювелирными изделиями.

Историки выделили типажи образов: «госпожа» (фигура, которую не всегда можно было увидеть, но ее громкий голос и сомнительные эпитеты проникали в зал и излучали неясную агрессивность), «придворная» (дипломатка, занимающаяся созданием альянсов и плетением интриг, чтобы обменивать дефицитные товары на выгодных условиях) и «спящая царевна» (устроившаяся на хорошую должность в элитном отделе магазина благодаря знакомствам и на протяжении всего рабочего дня пребывающая в полудреме).

По словам исследователей, образ «корыстного» представителя торговли, который сознательно наносит ущерб государству, изображался в виде работника с утомленным выражением лица в окружении предметов и символов, связанных с торговлей. На карикатурах можно увидеть лица, демонстрирующие равнодушие к потребностям клиентов. Карикатуры часто сопровождались текстами, создающими мрачный образ и поднимающими важные социальные вопросы, связанные с данной темой.

В торговле работали особенные люди, не обремененные морально-нравственными нормами. Важнейшим вопросом оставалось качество «обслуживания» покупателей. Потому одним из распространенных мемов стало выражение «Дайте жалобную книгу!» Представители торговли чувствовали себя на ступеньку выше клиентов, превращаясь в небожителей. За прилавком нередко позволяли себе грубость и обвешивали.

Кроме того, карикатуры высвечивали общесоциальные проблемы в сфере торговли и сервиса, акцентируя внимание на их масштабности и необходимости активного вмешательства.

«Явным индикатором этой эпохи стал резкий рост спроса на дефицитные товары. Доступ к дефицитному товару считался признаком успешного и состоятельного человека. Это порождало определенный тип поведения, связанный с перепродажей и реализацией товаров «по связям»», — пояснили историки.

В рамках работы были оцифрованы более 200 карикатур на тему торговли. Исследование выполнялось при поддержке РНФ в рамках проекта «Советский бытовой энциклопедизм как социокультурный феномен второй половины XX века в СССР».

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ТюмГУ 335 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.