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В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

По данным американского издания Military Watch Magazine, 87% украинского парка основных боевых танков M1 Abrams уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этих машин на фронт.

Уничтоженный танк M1 Abrams / © Минобороны России

Как отметили журналисты портала The National Interest, хотя танки Abrams M1 считаются одной из самых современных и надежных платформ, находящихся сегодня на вооружении стран НАТО, эти боевые машины столкнулись с проблемами, участвуя в боевых действиях на Украине.

Множество трудностей, начиная с отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических специалистов, личного состава и техники, способствовали неэффективности танков Abrams M1 на передовой. Кроме того, эти танки с трудом выдерживают конкуренцию с более совершенным арсеналом российского противотанкового оружия.