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В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием
По данным американского издания Military Watch Magazine, 87% украинского парка основных боевых танков M1 Abrams уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этих машин на фронт.
Как отметили журналисты портала The National Interest, хотя танки Abrams M1 считаются одной из самых современных и надежных платформ, находящихся сегодня на вооружении стран НАТО, эти боевые машины столкнулись с проблемами, участвуя в боевых действиях на Украине.
Множество трудностей, начиная с отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических специалистов, личного состава и техники, способствовали неэффективности танков Abrams M1 на передовой. Кроме того, эти танки с трудом выдерживают конкуренцию с более совершенным арсеналом российского противотанкового оружия.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
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Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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