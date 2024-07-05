Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» и один из первых космонавтов, побывавших на МКС, Сергей Крикалев рассказал, кто первым отправится на Российскую орбитальную станцию (РОС).
В время интервью изданию РИА Новости Сергей Крикалев сообщил, что первыми космонавтами, которые отправятся на РОС, будут самые опытные специалисты, как это уже случалось по опыту предыдущих программ развертывания орбитальных станций.
Дело в том, что для подготовки космонавтов к полету на РОС в ЦПК имени Ю.А. Гагарина скоро должны появится первые макеты модулей будущей станции и тренажеры. Однако, как это уже происходило с МКС, не все тренажеры могут быть готовы вовремя. Поэтому в космос и отправляются наиболее опытные космонавты, которые способны решать задачи и возникающие проблемы, руководствуясь опытом предыдущих экспедиций.
Напомню, что 2 июля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и 19 генеральных директоров предприятий «основной кооперации» подписали генеральный график создания Национальной орбитальной космической станции, которая придет на смену постоянному участию России в проекте МКС.
Создание российской орбитальной станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Затем до 2030-го соберут ядро РОС, в которое войдут четыре модуля: научно-энергетический, универсальный узловой, шлюзовой и базовый. В следующие три года на станцию доставят два целевых модуля. Таким образом, РОС будет готова в 2033 году.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
Страдающие мигренью иногда могут предсказывать приступы по незначительным симптомам, называемым аурой. Причины этого не до конца изучены, но новая работа датских ученых дает ответ на вопрос.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пародийные религии
Санкции до небес: что за телескоп отключила Германия на российском «Спектре-РГ»?
Лайк и репост: вместо тысячи слов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии