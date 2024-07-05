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Олег Гончар
Олег Гончар
5 минут назад
Рейтинг: +596
Посты: 1528

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» и один из первых космонавтов, побывавших на МКС, Сергей Крикалев рассказал, кто первым отправится на Российскую орбитальную станцию (РОС).

Сообщество
# будущее
# космос
# РОС
# Роскосмос
Макет Российской орбитальной станции / © «Роскосмос»
Макет Российской орбитальной станции / © «Роскосмос»

В время интервью изданию РИА Новости Сергей Крикалев сообщил, что первыми космонавтами, которые отправятся на РОС, будут самые опытные специалисты, как это уже случалось по опыту предыдущих программ развертывания орбитальных станций.

Дело в том, что для подготовки космонавтов к полету на РОС в ЦПК имени Ю.А. Гагарина скоро должны появится первые макеты модулей будущей станции и тренажеры. Однако, как это уже происходило с МКС, не все тренажеры могут быть готовы вовремя. Поэтому в космос и отправляются наиболее опытные космонавты, которые способны решать задачи и возникающие проблемы, руководствуясь опытом предыдущих экспедиций.

Напомню, что 2 июля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и 19 генеральных директоров предприятий «основной кооперации» подписали генеральный график создания Национальной орбитальной космической станции, которая придет на смену постоянному участию России в проекте МКС.

Создание российской орбитальной станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Затем до 2030-го соберут ядро РОС, в которое войдут четыре модуля: научно-энергетический, универсальный узловой, шлюзовой и базовый. В следующие три года на станцию доставят два целевых модуля. Таким образом, РОС будет готова в 2033 году.

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