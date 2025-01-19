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Биологи выяснили, зачем морские пауки зарываются в дно ногами наружу
Морские пауки, или пикногониды, — очень необычные животные, дальние родственники клещей и пауков. Они поражают тем, что дышат всей поверхностью, а размножаются и переваривают пищу при помощи своих огромных ног. Теперь зоологи выяснили, что антарктические пикногониды Nymphon australe также имеют необычную привычку: то и дело закапываются в морское дно, выставив конечности в воду. По всей видимости, так они добывают бактерии или мертвую органику из грунта.
Среди самых причудливый обитателей морей выделяются морские пауки (Pycnogonida). Это членистоногие из группы хелицеровых, в которую также входят паукообразные, мечехвосты и вымершие эвриптериды (морские скорпионы). Известно более тысячи видов морских пауков, обитающих во всех частях Мирового океана и на разных глубинах.
Пикногониды удивительны многими своими чертами и повадками. Уникальной сегментацией с расположением конечностей (обычно их семь пар), особым ротовым аппаратом, отсутствием органов дыхания и, конечно же, гипертрофированными ногами. Они занимают большую часть тела морских пауков и могут достигать в длину десятков сантиметров. Эти длинные «ходули» пронизывает кишечник, там же находятся гонады животного, где созревают половые клетки.
Новое исследование дополнило список известных причуд морских пауков. Оно посвящено виду Nymphon australe, который обитает на дне Южного океана неподалеку от Антарктиды. Эти пикногониды образуют плотные скопления: на квадратном метре можно обнаружить более тысячи особей размером почти четыре сантиметра.
Биологи описали уникальное поведение N. australe, наблюдая за их жизнью в аквариуме. Двигаясь в своей до нелепого медлительной манере, животное постепенно зарывает крохотное (на фоне ног) тело в грунт на дне. Это может занять десять минут и более, при этом конечности морского паука остаются торчать наружу и развеваются по течению. Затем он выбирается на поверхность и вновь закапывается, переходя на другое место и повторяя свой маневр вновь и вновь.
Принято считать, что пикногониды относятся к хищникам, паразитам или чему-то среднему. Однако мы до сих пор мало знаем об их пищевых предпочтениях. А также том, кто и как поедает их самих. Потому интерпретировать необычное поведение N. australe непросто. Есть предположение, что закапывание помогает морскому пауку дышать с помощью ног, либо он так разыскивает животных — своих жертв.
Однако авторы исследования склоняются к другой гипотезе. Они секвенировали ДНК микроорганизмов из кишечника морских пауков и сравнили ее с той, что находится в морском дне. Образцы оказались очень похожи. Видимо, животные скорее ищут в грунте на дне микробов либо разлагающуюся органику, чтобы их съесть. Что плохо согласуется с известным на сегодняшний день об экологии этих необычных существ.
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