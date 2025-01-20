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8 минут назад
Андрей Папиш
16

Палеонтологи описали скелет самого крупного рамфоринха, больше 150 лет хранившийся в музее

5.5

Двое исследователей описали уникальный и хорошо сохранившийся скелет хвостатого птерозавра, на который почти не обращали внимания с 1862 года. Речь о рамфоринхе, жившем около 150 миллионов лет назад. Ранее его называли «образцом №82» или относили к новому виду, потому что среди известных экземпляров он был и остается необычайно крупным. В новой статье палеонтологи определили вид летающего ящера, рассчитали его габариты и рассказали, чем он мог питаться помимо рыбы. К слову, диетой он походит на современных чаек.

Палеонтология
# древние виды
# крупный птерозавр
# птерозавры
# рамфоринх
# скелет
# Юрский период
Череп гигантского образца Rhamphorhynchus muensteri
Череп гигантского образца Rhamphorhynchus muensteri NHMUK PV OR 37002 на виде сбоку, демонстрирующем 3D-природу образца (A), и модели черепа и нижней челюсти на виде справа сбоку (B). Сохранившиеся кости и зубы выделены белым цветом, затушеванные или реконструированные части — серым. Обратите внимание, что череп не имеет видимых швов. Масштабная линейка — 50 миллиметров / © PeerJ, David W.E. Hone and Skye N. McDavid.

В 1862 году в коллекцию лондонского Музея естественной истории попал скелет птерозавра, найденный в зольнхофенских известняках недалеко от городка Айхштетт (Германия). Формация в том регионе датируется титонским ярусом юрского периода — а значит древний ящер жил 149,2 ± 0,7-143,1 миллиона лет назад. В этом месте часто находили рамфоринхов (Rhamphorhynchus), хвостатых птерозавров, по которым палеонтологи сумели смоделировать биомеханику и особенности роста летающих ящеров. Также образцы оттуда раскрыли исследователям диету птерозавров — те оказались рыбоядными, а иногда охотились и на кальмаров.

Образец, попавший в Лондон больше 150 лет назад, уникален. Это трехмерный (в отличие от прочих плоских экземпляров) частично отреставрированный скелет, который хорошо сохранился: в наличии череп, позвонки, ребра, элементы крыльев, конечности и так далее. Тем удивительнее, что науке он был почти неизвестен. Его называли скромно «образцом №82» и нескромно «самым большим из известных образцов», но детального описания найденного птерозавра по сей день не было.

Сравнение размеров различных экземпляров Rhamphorhynchus muensteri
Сравнение размеров различных экземпляров Rhamphorhynchus muensteri: (против часовой стрелки сверху слева) самый маленький из известных BMMS A3 (длина черепа 21 миллиметр), обобщенный «типичный взрослый» экземпляр (длина черепа 122 миллиметра), второй по величине из известных GPIT RE/7321 (длина черепа 150 миллиметров) и самый большой из известных NHMUK PV OR 37002 (длина черепа 201 миллиметр). Масштабная линейка — 1 метр / © PeerJ, David W.E. Hone and Skye N. McDavid.

Двое палеонтологов — британец Дэвид У. Э. Хоун и американка Скай Н. Макдэвид — изучили этот скелет, определили вид, которому он принадлежал, и изложили все в статье для журнала PeerJ. По словам исследователей, птерозавр «исключительно велик», а точнее — рекордно. Некоторые кости почти на треть больше второго по крупности рамфоринха, который и без того необычайно большой. Сравните размеры черепа первого и второго соответственно: 201 и 150 миллиметров. Проще говоря, это самый крупный из известных рамфоринхов — размах его крыльев достигает почти 1,8 метра.

Из-за впечатляющих габаритов в ранних исследованиях ученые относили его к новому виду — Rhamphorhynchus longiceps. Но в свежей статье авторы указывают, что скелетные пропорции соответствуют виду R. muensteri, открытому еще в 1831 году. О том же свидетельствовали сохранившиеся зубы летающего ящера и строение челюстей. К тому же внутривидовая изменчивость у этих птерозавров низкая. Тогда чем можно объяснить такой гигантизм?

Реконструкция скелета гигантского экземпляра остеологически зрелого Rhamphorhynchus muensteri. Масштабная линейка составляет 250 миллиметров / © PeerJ, David W.E. Hone and Skye N. McDavid.

Гладкая структура костей и стертые швы между скелетными элементами подсказали палеонтологам, что перед ними полностью сформировавшаяся зрелая особь рамфоринха. Стоит учитывать, что среди более чем сотни обнаруженных скелетов этих птерозавров большинство были молодыми, то есть просто не успели достаточно вырасти. Хотя изучаемый образец и кажется сейчас великаном, в юрском небе среди прочих взрослых представителей он мог быть вовсе не столь крупным.

Необычный размер рамфоринха разнообразил предполагаемый рацион этих птерозавров. Молодые особи по мере роста могли переходить от поедания насекомых к уже обсуждаемым рыбам и кальмарам. Но крупные взрослые рамфоринхи были вполне способны поглотить сухопутных четвероногих.

Если это так, то понятна и редкость таких больших особей — они гибли на земле, а не в лагунах, где среда сохраняла их скелеты на миллионы лет. Большие габариты, по мысли авторов статьи, позволяли этим птерозаврам летать вглубь материка и быть универсальными хищниками. Среди современных аналогов палеонтологи сравнили рамфоринхов с чайками, которые питаются как на воде, так и на суше.

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Палеонтология
# древние виды
# крупный птерозавр
# птерозавры
# рамфоринх
# скелет
# Юрский период
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