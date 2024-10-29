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34 минуты назад
Юлия Трепалина
31

В гуано летучих мышей увидели источник данных о прошлых пожарах

4.9

В США предложили новый подход к изучению истории антропогенных и природных возгораний. По мнению исследователей, альтернативным источником информации о случившихся в прошлом пожарах могут служить экскременты летучих мышей, живущих вблизи рассматриваемой территории.

Биология
# гуано
# лесные пожары
# летучие мыши
# пожары
# помет
# рукокрылые
# фекалии
летучая мышь в пещере
Серая ночница (Myotis grisescens) / © Adam Mann, USFWS Photo

Изучение фекалий животных порой помогает раскрывать неочевидные детали их жизни. Например, в одном из прошлых исследований анализ образцов гуано помог выявить неожиданные вкусовые пристрастия летучих мышей Trachops cirrhosus. Оказалось, они питались не только лягушками и ящерицами, но и колибри, и даже другими рукокрылыми.

Теперь ученые показали, что по разложившимся естественным образом остаткам помета летучих мышей можно еще и достоверно реконструировать историю пожаров в определенной местности. Статья об этом недавно вышла в журнале Geophysical Research Letters.

Образцы гуано двух видов летучих мышей рода ночницы — Myotis grisescens и Myotis sodalis (серая и индианская ночницы) — собрали в известняковой пещере Криппс-Милл (Cripps Mill Cave) в штате Теннесси. В этом месте летом рукокрылые выводят свое потомство. Пробы фекалий затем исследовали с помощью метода радиоуглеродного датирования, а также определили в них содержание древесного угля.

В результате ученые получили датированные данные об изменении условий окружающей среды в районе около пещеры. По словам исследователей, летучие мыши стали невольными летописцами пожаров из-за особенностей своего поведения. Во время охоты на насекомых в теплые месяцы на мехе этих животных мог оседать древесный уголь от близлежащих возгораний. Угольные частички потом попадали в желудок ночниц (поскольку, приводя шерстку в порядок, они вылизываются) и на покрытый фекалиями пол пещеры.

Таким образом, слой гуано «запечатлел» окружающую пожарную активность. Эту «картину» сопоставили с данными о возгораниях в радиусе 200 километров от пещеры, выбрав значение с учетом предполагаемой охотничьей территории летучих мышей и расстояния, на которое могли распространиться частицы древесного угля от пожаров в окрестностях.

В итоге удалось обнаружить выраженную корреляцию между содержанием древесного угля в помете летучих мышей и общей площадью выжженной территории в незимние месяцы, а также санкционированными отжигами в это время, причем каждый сантиметр слоя гуано «отображал» историю за полгода. Связь с круглогодичными данными и периодом, когда рукокрылые обычно впадают в спячку, напротив, оказалась слабой.

Исследователи предположили, что летучие мыши стремятся к недавно выжженным людьми участкам с целью охоты и кормежки, поскольку те привлекают некоторых насекомых. В то же время в местах лесных пожарищ потенциальная добыча отсутствует из-за дыма и жара, поэтому летучие мыши, вероятно, избегают их.

В заключении авторы новой научной работы отметили, что сохранившийся в гуано летучих мышей древесный уголь — это надежный источник данных, своего рода «палеопожарный архив», который способен помочь исследователям различать контролируемые отжиги от незапланированных лесных пожаров.

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Биология
# гуано
# лесные пожары
# летучие мыши
# пожары
# помет
# рукокрылые
# фекалии
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Владимир Перминов
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NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Владимир Перминов
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Александр Виноградов
3 часа назад
Вячеслав, А многоразовость на парашютах не работает и работать никогда не будет.

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Александр Виноградов
3 часа назад
Вячеслав, Для сравнения н 1 выводила 100 тонн на ноо при этом была полностью керосиновой. А тяжелее была всего на на 500 тонн.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Виноградов
3 часа назад
Вячеслав, Неэффективна так как даже при применении водород кислородной пары она выводила всего 90 тонн на ноо.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Татьяна Кальницкая
3 часа назад
Кликбейт (еще и "заимствованный" из желтой прессы и у маркетологов производителя), теперь, похоже, и в научпопе "наше всё"? Понимаю, что статья от

В Китае начали строить завод летающих машинВ Китае начали строить завод летающих машин

Вячеслав
4 часа назад
Zahar, полёт на Марс планируется именно на Старшине. Первый этап- запуск Старшина на орбиту. Второй этап заправка Старшипа на орбите Земли. Третий

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Вячеслав
4 часа назад
"Метановые ракетные двигатели у нас не полнопоточные" - у нас разве есть такой термин? Это скорее всего тупой перевод с английского. Есть термин:

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Zahar Vasilev
7 часов назад
Статья крайне интересная. Хотелось бы её дополнить. Сам полёт на Марс крайне дорогая штука. И США одной этого не потянуть. Маск разрабатывает

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Odile Ullner
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NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
8 часов назад
Роман, вот и я так считаю. Статья не только фактически обоснована, она еще, кроме того, идеологически выдержана и политически правильна.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
9 часов назад
Arcady, а может он все же злится на людей которые пропагандируют смену пола как универсальное средство от всех проблем? 😏 А все остальное считает

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Arcady Chumachenko
9 часов назад
В целом верно, но у автора явно просматривается личная неприязнь к "воукизму" и связанные с ней фактические ошибки. Например, хирургическая смена

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Гена Пастухов
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