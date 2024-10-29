В гуано летучих мышей увидели источник данных о прошлых пожарах

В США предложили новый подход к изучению истории антропогенных и природных возгораний. По мнению исследователей, альтернативным источником информации о случившихся в прошлом пожарах могут служить экскременты летучих мышей, живущих вблизи рассматриваемой территории.

Изучение фекалий животных порой помогает раскрывать неочевидные детали их жизни. Например, в одном из прошлых исследований анализ образцов гуано помог выявить неожиданные вкусовые пристрастия летучих мышей Trachops cirrhosus. Оказалось, они питались не только лягушками и ящерицами, но и колибри, и даже другими рукокрылыми.

Теперь ученые показали, что по разложившимся естественным образом остаткам помета летучих мышей можно еще и достоверно реконструировать историю пожаров в определенной местности. Статья об этом недавно вышла в журнале Geophysical Research Letters.

Образцы гуано двух видов летучих мышей рода ночницы — Myotis grisescens и Myotis sodalis (серая и индианская ночницы) — собрали в известняковой пещере Криппс-Милл (Cripps Mill Cave) в штате Теннесси. В этом месте летом рукокрылые выводят свое потомство. Пробы фекалий затем исследовали с помощью метода радиоуглеродного датирования, а также определили в них содержание древесного угля.

В результате ученые получили датированные данные об изменении условий окружающей среды в районе около пещеры. По словам исследователей, летучие мыши стали невольными летописцами пожаров из-за особенностей своего поведения. Во время охоты на насекомых в теплые месяцы на мехе этих животных мог оседать древесный уголь от близлежащих возгораний. Угольные частички потом попадали в желудок ночниц (поскольку, приводя шерстку в порядок, они вылизываются) и на покрытый фекалиями пол пещеры.

Таким образом, слой гуано «запечатлел» окружающую пожарную активность. Эту «картину» сопоставили с данными о возгораниях в радиусе 200 километров от пещеры, выбрав значение с учетом предполагаемой охотничьей территории летучих мышей и расстояния, на которое могли распространиться частицы древесного угля от пожаров в окрестностях.

В итоге удалось обнаружить выраженную корреляцию между содержанием древесного угля в помете летучих мышей и общей площадью выжженной территории в незимние месяцы, а также санкционированными отжигами в это время, причем каждый сантиметр слоя гуано «отображал» историю за полгода. Связь с круглогодичными данными и периодом, когда рукокрылые обычно впадают в спячку, напротив, оказалась слабой.

Исследователи предположили, что летучие мыши стремятся к недавно выжженным людьми участкам с целью охоты и кормежки, поскольку те привлекают некоторых насекомых. В то же время в местах лесных пожарищ потенциальная добыча отсутствует из-за дыма и жара, поэтому летучие мыши, вероятно, избегают их.

В заключении авторы новой научной работы отметили, что сохранившийся в гуано летучих мышей древесный уголь — это надежный источник данных, своего рода «палеопожарный архив», который способен помочь исследователям различать контролируемые отжиги от незапланированных лесных пожаров.

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