Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В гуано летучих мышей увидели источник данных о прошлых пожарах
В США предложили новый подход к изучению истории антропогенных и природных возгораний. По мнению исследователей, альтернативным источником информации о случившихся в прошлом пожарах могут служить экскременты летучих мышей, живущих вблизи рассматриваемой территории.
Изучение фекалий животных порой помогает раскрывать неочевидные детали их жизни. Например, в одном из прошлых исследований анализ образцов гуано помог выявить неожиданные вкусовые пристрастия летучих мышей Trachops cirrhosus. Оказалось, они питались не только лягушками и ящерицами, но и колибри, и даже другими рукокрылыми.
Теперь ученые показали, что по разложившимся естественным образом остаткам помета летучих мышей можно еще и достоверно реконструировать историю пожаров в определенной местности. Статья об этом недавно вышла в журнале Geophysical Research Letters.
Образцы гуано двух видов летучих мышей рода ночницы — Myotis grisescens и Myotis sodalis (серая и индианская ночницы) — собрали в известняковой пещере Криппс-Милл (Cripps Mill Cave) в штате Теннесси. В этом месте летом рукокрылые выводят свое потомство. Пробы фекалий затем исследовали с помощью метода радиоуглеродного датирования, а также определили в них содержание древесного угля.
В результате ученые получили датированные данные об изменении условий окружающей среды в районе около пещеры. По словам исследователей, летучие мыши стали невольными летописцами пожаров из-за особенностей своего поведения. Во время охоты на насекомых в теплые месяцы на мехе этих животных мог оседать древесный уголь от близлежащих возгораний. Угольные частички потом попадали в желудок ночниц (поскольку, приводя шерстку в порядок, они вылизываются) и на покрытый фекалиями пол пещеры.
Таким образом, слой гуано «запечатлел» окружающую пожарную активность. Эту «картину» сопоставили с данными о возгораниях в радиусе 200 километров от пещеры, выбрав значение с учетом предполагаемой охотничьей территории летучих мышей и расстояния, на которое могли распространиться частицы древесного угля от пожаров в окрестностях.
В итоге удалось обнаружить выраженную корреляцию между содержанием древесного угля в помете летучих мышей и общей площадью выжженной территории в незимние месяцы, а также санкционированными отжигами в это время, причем каждый сантиметр слоя гуано «отображал» историю за полгода. Связь с круглогодичными данными и периодом, когда рукокрылые обычно впадают в спячку, напротив, оказалась слабой.
Исследователи предположили, что летучие мыши стремятся к недавно выжженным людьми участкам с целью охоты и кормежки, поскольку те привлекают некоторых насекомых. В то же время в местах лесных пожарищ потенциальная добыча отсутствует из-за дыма и жара, поэтому летучие мыши, вероятно, избегают их.
В заключении авторы новой научной работы отметили, что сохранившийся в гуано летучих мышей древесный уголь — это надежный источник данных, своего рода «палеопожарный архив», который способен помочь исследователям различать контролируемые отжиги от незапланированных лесных пожаров.
На новых изображениях сверхмассивной черной дыры в нашей Галактике ее ближайшие окрестности выглядят не так, как на опубликованном в 2022 году известном снимке.
В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.
Когда в Штатах отодвинули фон Брауна — американская космонавтика испытала сильнейший упадок в считаные годы. Сходный быстрый упадок испытал советский космос после смерти Королева. Сегодня глава NASA хочет нанести удар по Маску. Можно ли спрогнозировать, насколько быстро американский космос в этом случае потеряет свои нынешние, безусловно доминирующие над Россией и Китаем позиции?
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ту-204, МС-21 или что-то еще: на чем будет летать Россия после «Боингов»
К Марсу на термояде? Как атомолеты могут совершить революцию в освоении Солнечной системы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии