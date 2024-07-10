У летучих лисиц впервые выявили способность впадать в оцепенение

Сероголовые летучие лисицы, одни из крупнейших рукокрылых, могут впадать в оцепенение, выяснили австралийские ученые. Прежде такую глубокую спячку регистрировали только у летучих мышей, которые гораздо меньше по размерам.

При сокращении доступной пищи и похолодании зимой некоторые млекопитающие и птицы практикуют торпор — очень глубокий сон, при котором замедляется дыхание и сердцебиение, температура тела и скорость метаболизма резко снижаются. Такое оцепенение позволяет уменьшить расход энергии и переждать разные неблагоприятные условия, в том числе после лесных пожаров или при слишком высокой межвидовой конкуренции.

Торпор распространен у летучих мышей. Ученые связывают это с тем, что большинство их видов имеют малые размеры, а оцепенение значительно снижает высокие удельные энергозатраты этих животных в состоянии покоя, особенно на холоде.

Хотя в научной литературе ранее не было примеров торпора у рукокрылых массой более 50 граммов, группа исследователей из Австралии предположила, что в оцепенение впадают и более крупные представители отряда. Например, обитающие на их континенте сероголовые летучие лисицы (Pteropus poliocephalus) из семейства крылановых.

Они живут преимущественно в тропических лесах в юго-восточных штатах Австралии, питаются соком, мякотью плодов и цветками. Размах крыльев у сероголовых летучих лисиц превышает полтора метра, а средняя масса тела достигает 800 граммов. Для сравнения, летучие мыши в среднем весят всего 12 граммов.

Для проверки гипотезы ученые отловили семерых самцов P. poliocephalus и с помощью ветеринаров имплантировали им стерилизованные термочувствительные радиопередатчики. Данные о температуре тел животных регистрировали приемные станции, установленные по периметру места их обитания, где они устраивались для сна. Сведения передавались каждые 10 минут, когда летучие лисицы находились в зоне приема.

Таким образом исследователи собрали более 13 тысяч измерений температуры тела за период с 20 июня по 3 августа 2021 года. Именно на эти месяцы в Австралии приходится зима. Полученную информацию затем сопоставили с данными о температуре воздуха, скорости ветра и количестве осадков от местного метеобюро.

(a) Температура тела (°C) взрослого самца сероголовой летучей лисицы (Pteropus poliocephalus) в зимний период, (b) температура воздуха (°C), (c) скорость ветра и (d) количество дождей по данным местного метеобюро / © Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Turbill C, Walker M, et al.

Проанализировав показатели, ученые выяснили, что самцы сероголовой летучей лисицы действительно впадали в оцепенение во время похолоданий. Температура их тел при этом опускалась до 27 °C (минимальное зафиксированное значение среди рассмотренных животных), что ниже установленного для состояния торпора порога в 32 °C. Для сравнения, средняя температура тела у самцов летучих лисиц во время обычного дневного сна составила 37 ± 0,3 °C.

Характерно, что оцепенение у P. poliocephalus наступало в период неблагоприятных погодных условий, а не регулярно во время отдыха днем, как бывает у гораздо более мелких летучих мышей.

«Наши открытия дают новое представление о биологии летучих лисиц и устраняют ключевой пробел в понимании того, как проявляется оцепенение и как оно эволюционировало у летучих мышей и остальных млекопитающих», — заявил доцент Кристофер Тербилл (Christopher Turbill) из Университета Западного Сиднея (Австралия), ведущий автор работы, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Ученый предположил, что поскольку торпор теперь зарегистрирован для всего диапазона крылановых, способность впадать в это состояние, вероятно, является общим предковым признаком для семейства Pteropodidae, а возможно, и для всех летучих мышей.

Отметим, что, несмотря на внешнее сходство, крыланов и летучих мышей относят к разным семействам отряда рукокрылых.

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