Антропология-2023: что нового мы узнали в этом году о жизни древних людей

Прошедший год наверняка запомнится всем живущим сегодня как время, когда творилась история. Но какими бы экзотическими ни были события современности, это вовсе не повод не изучать прошлое. Naked Science вспомнил важнейшие открытия археологов, антропологов и генетиков, благодаря которым мы стали лучше представлять себе историю рода Homo.

«Бутылочное горлышко» длиной в 100 тысяч лет

Численность древних популяций рода Homo обычно определяют на основе разнообразия генетических последовательностей у их потомков, наших с вами современников. Именно генетики выяснили, что примерно 1,2 миллиона лет назад на планете почему-то осталось не более 18 500 размножающихся представителей наших предков — до этого считали, что в тот период на земле жили не менее 26 тысяч древних людей. Сложно сказать, почему популяция так сократилась, но подобные события называют эффектом «бутылочного горлышка».

Находки древних скелетных останков Homo мало влияют на наше понимание численности популяции, потому что они крайне редки. Однако есть периоды истории человечества, где даже редких находок просто нет. Антропологи и археологи неоднократно отмечали, что существует значительный пробел в ископаемой летописи рода Homo. Они практически не находят следов наших предков, живших на границе раннего и среднего плейстоцена, примерно 800 тысяч лет назад.

В 2023 году в журнале Science вышла работа группы генетиков. Они исследовали геномы современных людей из 10 африканских и 40 неафриканских популяций. С помощью нового метода анализа генетической информации авторы исследования установили, что в период между 813 и 930 тысячами лет назад фертильная популяция древних людей сократилась на 98,7 процента. На земле осталось не более 1280 представителей рода Homo, способных к размножению.

На коллаже представлены основные формулы метода FitCoal, которым пользовались генетики / © Shanghai Institute of Nutrition and Health, CAS

Это не только самое узкое «бутылочное горлышко» в известной нам истории человечества, но еще и самое длинное. Численность древних людей не показывала устойчивого роста очень долго — около 117 тысяч лет. Почему это произошло, достоверно не известно.

Авторы работы — генетики, они лишь отметили, что резкий обвал популяции приблизительно совпал по времени с резким похолоданием. Образовались ледники, упала температура поверхности океана, как следствие — Африка и Евразия стали гораздо засушливее, чем раньше.

Вопрос здесь не просто в самом факте похолодания. В конце концов, самым холодным ледниковым периодом, который видели Homo, был тот, что закончился 15 тысяч лет назад. И тогда никакой катастрофы с численностью людей не случилось. Скорее всего, дело именно в том, что холодно стало очень резко и повсеместно, у людей просто не было времени постепенно привыкнуть к новым условиям.

Пока не ясно, что могло спровоцировать древнее резкое похолодание. Но известно, что примерно 770-790 лет назад произошли два крупных ударных события. По оценкам геологов, мощность первого астероидного взрыва, оставившего кратер на месте современного Южного Лаоса, составляла не менее миллиона мегатонн. После такого удара в стратосферу должно было подняться такое количество пыли, какого с лихвой хватило бы, чтобы вызвать резкое глобальное похолодание.

Ударов было два, и они просто не могли пройти незамеченными для людей. Тем не менее генетики отмечают катастрофические последствия для нашего рода не в этот период, а немного раньше. Проблема в том, что хронологическая точность генетических исследований на больших отрезках снижается, а вот точность геологических данных — почти нет. Поэтому, скорее всего, наших предкам довелось пережить два страшных удара небесных тел, поставивших их род на грань выживания.

Каменные орудия придумали не люди

Долгое время первым изготовителем каменных орудий ученые считали Homo habilis — первых представителей рода Homo. Они жили приблизительно два миллиона лет назад, примерно тем же временем долго датировали самые древние каменные орудия труда — предметы олдувайской культуры. Такие орудия были довольно массивными, плохо обработанными, с грубой режущей кромкой. Но все же было ясно, что их именно сделали, а не просто взяли камень, чтобы разбить орех.

Именно то, что ранних Homo считали изобретателями каменных орудий, и позволило ученым когда-то отделить Homo habilis от его предка австралопитека и родственников предка — парантропов. Олдувайская культура стала маркером, отделявшим человека от животного. Правда, была разовая находка орудия олдувайского типа, возраст которой — примерно 2,6 миллиона лет.

Следы снятия мяса каменными орудиями олдувайской культуры с костей бегеметовых / © Science

Скелетных останков Homo habilis такого же возраста пока никто не обнаружил. Само по себе это нельзя считать доказательством наличия олдувайской культуры еще до возникновения рода Homo. Но теперь картина явно усложнилась. В 2023 году в Science вышла работа, авторы которой проанализировали набор почти из 300 олдувайских орудий, найденных примерно в одном месте — на территории современной Кении.

Все предметы однозначно относятся именно к этой культуре. А то, что такое число нашли в одном месте, свидетельствует о систематическом изготовлении там каменных орудий одного типа. Сюрпризом оказался возраст предметов — от 2,6 до 3,0 миллиона лет, причем значительная часть их сделана не позднее 2,9 миллиона лет назад. Никаких следов Homo такого возраста просто не существует.

Зато рядом с олдувайскими предметами нашли два зуба парантропа и кости бегемотовых. Судя по следам на последних, с них кто-то срезал мясо. Традиционно ученые считают, что парантропы были в основном растительноядными — так устроен их зубной аппарат. Но авторы этой работы предположили, что те из них, кто освоил изготовление орудий олдувайского типа, могли разнообразить свою диету мясом. Впрочем, возможно, все было совсем иначе, и владелец зубов, как и бегемотовые рядом с ним, пал жертвой каких-то других древних изобретателей каменных орудий, пока нам не известных.

Вывод из этой работы звучит необычно: получается, границу рода Homo провели не совсем корректно. Кто-то умел делать орудия олдувайского вида и до него.

Жизнь в высокогорье подстегнула изобретательность эректусов

Олдувайскую культуру обработки камня и производства каменных орудий сменила более продвинутая культура — ашельская. Когда и где это произошло? Хотя первые предметы ашеля обнаружили во Франции, еще в XIX веке, очевидно, что его изобретатели жили в Африке — такие орудия находили во многих местах Черного континента. А вот приблизительное время изобретения несколько раз серьезно менялось.

Чуть более 10 лет назад ученые определили возраст ашельских орудий с берега озера Туркан (Кения) в 1,76 миллиона лет. Изобретение их приписывают как Homo habilis, так и Homo erectus. В 2023 году в журнале Science вышла работа с повторным анализом одной из самых древних человеческих окаменелостей — челюстной кости ребенка трех-пяти лет, найденной на стоянке Мелка-Контуре в Эфиопии.

Окаменелость эту обнаружили еще 40 лет назад, но все это время не могли понять, кому из представителей рода Homo она принадлежала. Самый надежный маркер того или иного вида древних людей — их зубы.

Авторы работы с помощью синхротронного сканирования узнали, какой формы были те зубы ребенка, которые на момент его смерти еще не полностью прорезались из челюстной кости. По ним они определили вид — это был ранний эректус. Возраст слоя, в котором нашли фрагмент челюсти, — два миллиона лет. То есть речь идет о самых-самых ранних Homo erectus.

Высокогорные эректусы в представлении художника / © Diego Rodriguez Robredo

Исследователи проанализировали повторно каменные орудия из того слоя, что и челюсть. А также из следующего — возрастом 1,95 миллиона лет. Два миллиона лет назад эти самые ранние эректусы изготавливали и применяли старые, добрые орудия олдувайского типа. А вот в следующем слое, спустя всего 50 тысяч лет, массово встречаются уже орудия ашельской культуры. И это самые древние предметы ашеля из найденных на сегодня.

Такое открытие не только делает ашельскую культуру на 200 тысяч лет древнее, но и говорит о ее изобретателях — с большой долей вероятности это были эректусы. Важно то, что стоянка Мелка-Контуре находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Древние люди не жили там изначально, а пришли туда под давлением каких-то обстоятельств.

Скорее всего, причина заключалась в изменении климата. Равнины в то время становились все пустыннее. В высокогорье было холоднее, но заметно больше осадков, а значит, и растительности, и животных. Дышать на такой высоте человеку еще вполне комфортно, а вот потенциальной еды явно больше, чем на засыхающей равнине. Поэтому эректусы пришли на высокогорье и принесли с собой олдувайские традиции. Впрочем, в теории прийти туда могли и более ранние Homo habilis и там проэволюционировать до Homo erectus.

Что заставило их изобретать новую традицию изготовления орудий? Ученые считают, что новые условия охоты. Ашельские орудия сложнее делать, чем примитивные олдувайские, но с ними удобнее охотиться и разделывать добычу. Идти с высокогорья эректусам в тот момент было некуда, поэтому пришлось приспосабливаться к тем условиям, в которых они оказались.

Что нам стоит дом построить

Мы плохо представляем себе жилища самых ранних людей. Их следы находят в пещерах, но едва ли можно говорить о том, что древние Homo обитали в основном в них. Многие из этих пещер, включая знаменитую Восходящую звезду из Колыбели человечества в Южной Африке, крайне труднодоступны. Скорее всего, люди устраивались в них под давлением непростых жизненных обстоятельств — будь то изменение климата (похолодание) или присутствие на этой территории крупного хищника.

Очевидно, что в теплом и влажном климате гораздо проще жить на земле, а не под землей. Но от дождя все же надо как-то защищаться. Теоретически для этого Homo могли построить легкую конструкцию из веток и листьев, но вот шансов узнать о подобном поведении наших предков у нас нет: такие материалы обычно просто не сохраняются дольше нескольких тысяч лет.

К счастью, бывают и исключения. Британские ученые в 2023 году опубликовали в журнале Nature работу с результатами раскопок археологического участка Каламбо-Фолс в Замбии. В слое, скрытом под водопадом Каламбо, они нашли два бревна со следами обработки каменными орудиями. В одном из бревен кто-то сделал выемку, в которую легко ложилось второе бревно. Примерно так собирают деревянные срубы и в наши дни.

Археологи предположили, что нашли фрагменты крупной деревянной конструкции — возможно, дома. Тем удивительнее выглядит результат оптического (люминесцентного) датирования. Последний раз эти бревна подвергались воздействию солнечного света 476 тысяч лет назад, и это самое раннее свидетельство обработки деревянных фрагментов для соединения их между собой.

Фрагмент древнейшей деревянной конструкции / © Barham L. et al.

Конструкция сохранилась до наших дней благодаря тому, что была скрыта под водой Каламбо. Полмиллиона лет назад климат в окрестностях водопада был теплый и влажный, то есть людям не надо было строить дом для защиты от холода. В то же время, как мы отметили выше, для защиты от дождя хватило бы легкой конструкции, на строительство которой требуется гораздо меньше усилий.

Но почему-то ранние Homo (предположительно, эректусы, впрочем, их останков рядом пока не нашли) предпочли пойти сложным путем обработки дерева каменными (ашельскими) орудиями. Сруб такого рода — технология гораздо более сложная, чем, к примеру, строительство плота, где требуется только связать бревна между собой. Находка этих бревен подтверждает: мир древних людей был гораздо сложнее и разнообразнее, чем мы думали.

Вы полагаете, все это следует шить?

С жильем разобрались, а что насчет одежды? Насколько правы художники, изображающие древних людей то голыми, то в накидках из шкур, то во вполне себе одежде — штанах и куртках. Проблема с одеждой та же, что и с деревянными домами: кожаные вещи не сохраняются на необходимых нам отрезках времени.

Известно, что Homo sapiens умели довольно искусно снимать шкуры с животных еще 90-120 тысяч лет назад. Их европейские родственники (то ли неандертальцы, то ли Homo heidelbergensis) справлялись с подобной задачей еще раньше — 190 тысяч лет назад. Сохранились костяные скребки, которыми со шкуры счищали органические останки. После этого шкуру можно было высушить и использовать как материал для одежды.

Но выделка шкур — еще не изготовление одежды. Непосредственно шитье ученые традиционно связывают с находками костяных игл. Самые старые из них обнаружили на раскопках в Сибири, скорее всего, это наследие денисовцев. У европейских охотников-собирателей иглы появились только 23-26 тысяч лет назад.

Авторы работы, опубликованной в журнале Science Advances, изучили кости, найденные на археологическом участке Каньярс в Испании. Слой датирован по углероду-14, ему от 37400 до 40900 лет. Это соответствует раннему ориньякскому периоду. К ориньякской культуре относятся и каменные орудия из этого слоя. Значит, это стоянка кроманьонцев, европейских охотников-собирателей вида Homo sapiens.

Кость привлекла внимание ученых тем, что была частично перфорирована. Кто-то случайно или преднамеренно проделал в ней ряд углублений (не прокалывающих материал насквозь). Причем некоторые углубления расположены хаотичны, а некоторые выстроены в ровную линию с относительно равными промежутками.

На первый взгляд, ничего удивительного в такой частичной перфорации кости нет. Наши предки регулярно оставляли на костях животных и своих собратьев самые разные следы и знаки. Одни из них были сделаны случайно (при разделке туши), другие преднамеренно — в культурном или ритуальном контексте.

Фрагмент кости крупного млекопитающего со стоянки кроманьонцев / © Luc Doyon et al.

Однако авторы работы посчитали, что речь идет о делах не духовных, а о вполне земных. Проанализировав расположение углублений, они пришли к выводу, что кость использовали как подставку-шаблон для прокалывания шкур. Свое предположение они проверили экспериментально: сделали каменное заостренное орудие ориньякского типа и прокололи им шкуру, положенную на кость крупного животного. Следы перфорации совпали с образцами на древней кости.

Ровную линию углублений исследователи посчитали шаблоном для прокалывания ровной строчки — как на швейной машинке. Потом куски шкур сшивали, продевая через сделанные отверстия нити или кожаные шнурки. И это самый ранний пример шитья у Homo sapiens.

Добавим, что климат на территории современной Каталонии (именно там находится Каньярас) в тем времена был значительно суровее — примерно как сегодня в Южной Сибири. Одежда, которую можно было подгонять по фигуре, явно не стала лишней для наших предков.

Какой вывод можно сделать изо всех этих работ? Пожалуй, только один: процесс пересмотра прошлого человечества в последние годы идет с ускорением. Казавшаяся понятной и установившейся картина постепенной эволюции сменилась. Стало очевидно, что древние люди переживали периоды неожиданно быстрого развития (каменные орудия три миллиона лет назад, срубы полмиллиона лет назад) с последующими резкими откатами («бутылочное горлышко» 0,8 миллиона лет назад). История нашего рода больше похожа на американские горки, чем на плавную дорогу вверх.

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