Камеры в ошейниках раскрыли предпочтения павианов в выборе экскрементов

Специально изготовленные ошейники с вмонтированными камерами высокого разрешения позволили ученым пронаблюдать за поведением медвежьих павианов в дикой природе и узнать о ранее незадокументированных деталях их жизни.

Чакма, или медвежьи павианы (Papio ursinus), распространены в южной части Африки и считаются самыми крупными и тяжелыми из павианов. Достигая 115 сантиметров в длину и веса до 31 килограмма, они имеют темно-коричневую или серую шерсть и длинную морду. В отличие от других видов павианов, у самцов нет гривы.

Ученым известно, что чакма всеядны и иногда охотятся на мелких антилоп. Кроме того, они порой воруют с полей выращиваемую людьми сельхозпродукцию. В прошлом для наблюдений за медвежьими павианами применяли биологгеры — прикрепляемые к животным устройства с разнообразными датчиками, в том числе GPS. Однако возможности видеосъемки в них не было.

В новом эксперименте исследователи-антропологи из Даремского университета (Великобритания) использовали специальные ошейники с камерами и механизмом сброса по прошествии 24 часов. Четыре таких приспособления для видеозаписи при помощи ветеринара установили на диких медвежьих павианах в одной из провинций ЮАР.

Поскольку сброс ошейников произошел автоматически, обратно к ученым попали не все — найти удалось два устройства из четырех. О полученных в результате видеосвидетельствах исследователи рассказали в статье, вышедшей недавно в журнале International Journal of Primatology.

Записи показали, что медвежьи павианы поедают экскременты разных видов антилоп, таких как куду (Tragelaphus strepsiceros), дукеры (Sylvicapra grimmia), импалы (Aepyceros melampus) и ориксы (Oryx gasella). На одном из видео обезьяна вела себя разборчиво: разламывала и рассматривала фекалии, прежде чем их съесть, а некоторые экскременты отбрасывала.

Обезьяна разламывала и рассматривала фекалии, прежде чем их съесть, а некоторые экскременты отбрасывала / © Ben J. Walton et al.

Ученые отметили, что в научной литературе ранее не встречалось примеров потребления медвежьими павианами фекалий других видов, хотя эти приматы хорошо изучены. Вероятно, с помощью копрофагии, то есть поедания экскрементов, чакма добывают нужные питательные вещества в засушливые зимние месяцы, компенсируя таким образом нехватку диких фруктов и овощей.

Также камеры в ошейниках зафиксировали встречи медвежьих павианов с другими видами животных — группой полосатых мангустов (Mungos mungo), двумя импалами и африканской антилопой Ньяла (Tragelaphus angasii). Наблюдения таких близких контактов редки, поскольку животные убегают при виде людей.

Исследователи отметили, что видят большой потенциал в использовании подобных ошейников с камерами для изучения приматов. В частности, метод позволит больше узнать об их социальном поведении, выборе партнеров, взаимодействии с сородичами и другими видами, реакциях на человека и так далее. По словам авторов, они надеются, что их эксперимент послужит руководством для других ученых.

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