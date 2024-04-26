Лесные пожары в Сибири обошлись Китаю и Японии в десятки миллиардов долларов

Японские экологи с помощью глобальных климатических моделей изучили влияние лесных пожаров в Сибири на человеческую смертность, экономику и качество воздуха. Выяснилось, что затраты на избыточную смертность составляют десятки миллиардов долларов в год для Восточной Азии и Сибири, а выброс аэрозолей охладил несколько областей Северного и олушария планеты.

Лесные пожары прочно вошли в климатическую повестку современного мира. Помимо очевидных масштабных выбросов углерода или мелкодисперсных частиц PM2.5 в атмосферу, пожары влияют на человеческую смертность и макроэкономику. Этот глобальный эффект на здоровье людей фиксировали в Москве в 2010 году (исследователи оценили смертность от жары и загрязнения воздуха в 2000 человек), а по оценкам Всемирной организации здравоохранения, «загрязнение атмосферного воздуха (где лесные пожары один из самых весомых компонентов) стало причиной 4,2 миллиона преждевременных смертей во всем мире в 2019 году».

Крупные лесные пожары, по некоторым данным, обошлись мировой экономике в 225 миллиардов долларов в 2013-м из-за высокой смертности населения и, как следствие, потерянного трудового дохода. Траты на разрешение последствий пожаров в Южной Калифорнии 2003 года, согласно подсчетам, составили около миллиарда долларов. Но Сибирь — как регион, где регулярно случаются крупные лесные пожары — в этом контексте еще не изучали.

Этим занялась группа японских экологов. С помощью глобальной климатической модели они оценили влияние лесных пожаров в Сибири на загрязнение воздуха, экономику, смертность и климатические условия 2030 года.

Шесть экспериментов показали, что выброс аэрозолей в процессе горения сибирских лесов охладил районы Северного полушария и ухудшил качество воздуха в Восточной Азии. Результаты научной работы опубликованы в журнале Earth’s Future.

Влияние усиления лесных пожаров в Сибири на смертность в результате загрязнения воздуха для отдельных стран Восточной Азии и административных районов России. Цветовая штриховка представляет ежегодную избыточную смертность из-за загрязнения воздуха PM2.5 в результате усиления лесных пожаров, а кружки соответствуют экономическим затратам (потерям благосостояния) от избыточной смертности (миллионы долларов США в 2010 году для страны/района) / © Earth’s Future, Teppei J. Yasunari et al.

Для оценки роста численности пожаров эксперты выбрали 2004 год как базовый фон с меньшим количеством выбросов и возгораний леса и 2003 год, где уровень выбросов был высоким, что свидетельствует о большом количестве пожаров. Воздействие на экономику изучали на показателях среднего ВВП за 2003-2017 годы, а динамику смертности смотрели по статистическим данным России и Восточной Азии и результатам глобального моделирования.

Выяснилось, что аэрозольные выбросы от лесных пожаров вызывают охлаждающий эффект как над Сибирью, так и над Северным Ледовитым океаном и Канадской Арктикой. Это показал анализ радиационного воздействия от мелкодисперсных взвешенных частиц, которые выбрасываются в атмосферу при горении. Но в 2030 году, согласно моделям, этот эффект сменится на потепление повсюду, за исключением очагов в Восточной Сибири.

Лесные пожары также испортили качество воздуха в этом регионе. Модели показали увеличение количества мелкодисперсных частиц более чем на 20 микрограммов на кубический метр в районах горения. Наиболее пострадавшей стала зона восточнее озера Байкал.

Авторы работы рассчитали избыточную человеческую смертность для Иркутской области: она составила примерно 3000 случаев, что, по оценкам исследователей, соответствует пяти миллиардам долларов в год (потеря благосостояния). Для Китая и Японии (расположены с наветренной стороны, поэтому дым от пожаров достигает их) этот показатель был значительно выше (ведь в Сибири живет меньше людей): 67 и 22 тысячи человек соответственно, или 51 и 84 миллиарда долларов ежегодных трат. Но, как подчеркнули ученые, они не учитывали несмертельные последствия для здоровья людей и вторичные социальные последствия.

Как отмечал Naked Science, глобальное потепление означает быстрое расширение лесов в Сибири. Всего восемь тысяч лет назад, когда средняя температура на планете была на градус выше, тайга упиралась прямо в Северный Ледовитый океан, а тундра на Евразийском континенте не существовала.

Сибирская тайга — пирофильная экосистема, то есть для существования ей нужны регулярные пожары, без которых деревья там не воспроизводятся. Поэтому быстрое расширение тайги в XXI веке означает и увеличение площадей местных пожаров. В результате масштаб проблемы, описанной японскими исследователями в новой работе, должен существенно возрасти. Вероятно, было бы разумно выработать какую-то систему мер для снижения масштабов смертей от этих пожаров.

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