Мозг разделил прием пищи на четыре фазы

Когда человек ест, в его мозге происходят процессы, напоминающие эстафету: активные группы нейронов сменяют друг друга до тех пор, пока организм не получит нужное количество энергии. Новое исследование, в котором прием пищи рассматривается на клеточном уровне, провели ученые из Германии.

Чтобы понять, как регулируется пищевое поведение и как бороться с его расстройствами, в академической среде подробно изучают активность мозга во время питания. Например, одно из недавних исследований показало, что выработку «гормона удовольствия» во время еды вызывают рецепторы пищевода, подающие сигнал при проглатывании пищи.

Специалисты из Университета Эрлангена — Нюрнберга, Кёльнского университета и Института исследования метаболизма Общества Макса Планка (все — в Германии) выяснили, что прием пищи поочередно активизирует четыре группы нейронов головного мозга. Этот механизм, вероятно, помогает человеку не съесть слишком мало или слишком много. Статью с соответствующими выводами опубликовал научный журнал Neuroscience.

Еда позволяет людям пополнять запасы энергии, необходимой для жизни. Этот процесс контролирует гипоталамус — связующее звено между нервной и эндокринной системами. Он получает от организма и из окружающей среды информацию и в соответствии с ней запускает различные врожденные формы поведения.

Например, в темное время суток гипоталамус «направляет» человека спать, а при ощущении голода побуждает искать пищу. Он же «подсказывает», что нужно перестать есть, когда недостаток энергии восполняется.

По данным, которые авторы новой статьи получили во время эксперимента на мышах, организм быстро переключается с «аппетитного» поведения на «потребительское». В этот момент сильное желание что-то съесть сменяется фазой, когда организм оценивает количество полученной энергии и определяет момент завершения приема пищи.

Ученые выделили четыре группы нейронов, которые последовательно активизировались в мозге мышей во время еды. Эти группы работали сообща, напоминая бегунов-эстафетчиков.

«Мы подозреваем, что эти группы нейронов по-разному оценивают информацию, которую получают от организма: уровень сахара в крови, количество гормонов голода и сытости, а также степень наполнения желудка. Например, четвертая группа может придать больший вес сигналам о растяжении желудка, чем первая», — пояснили исследователи.

Авторы публикации предположили, что дальнейшее наблюдение за обнаруженными группами нейронов и изучение каждой из фаз приема пищи могут открыть новые способы борьбы с расстройствами пищевого поведения. Проверить эту гипотезу они планируют в будущих исследованиях.

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