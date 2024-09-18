Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Зоологи выяснили новые подробности о танцах гиббонов
Из прошлых наблюдений за гиббонами известно об их умении «танцевать» — намеренно совершать ритмические движения, которые отдаленно напоминают хореографию стиля вог и танец робота. В свежем исследовании группа европейских специалистов подробнее изучила это поведение и выяснила ряд интересных подробностей о нем.
Несколько лет назад ученые из КНР описали похожие на танец движения у диких гиббонов вида Nomascus nasutus. Наблюдая за животными в природе, исследователи выяснили, что с помощью таких действий самки привлекали внимание самца из своей группы, побуждая его к грумингу или спариванию.
Немецкий зоолог Кай Каспар (Kai Caspar) совместно с приматологом из Франции Камиллой Койе (Camille Coye) и профессором лингвистики из Университета Осло (Норвегия) Притти Патель-Грош (Pritty Patel-Grosz), изучающей танцы и жесты, продолжил начинание китайских коллег.
В новой научной работе, которая готовится к выходу в журнале Primates и доступна на сайте препринтов по биологии bioRxiv, авторы рассмотрели сделанные в зоопарках и других подобных учреждениях видеозаписи с «танцевальными па» человекообразных обезьян рода Nomascus. В собранных примерах это поведение встречалось у приматов четырех видов: N. annamensis, N. gabriellae, N. leucogenys, N. siki.
Дополнительно исследователи опросили специалистов, которые по роду работы имели дело с черными хохлатыми гиббонами (Nomascus concolor), живущими в неволе или дикой природе.
Характеризуя действия обезьян, ученые отметили, что они подходят под определение танца — преднамеренных ритмических движений, не служащих какой-то физически обусловленной цели, как, например, ходьба или чесание зудящего места. Правда, в отличие от человеческих танцев, связи с какой-то звуковой или музыкальной составляющей движения гиббонов не имели — обезьяны совершали их молча.
Анализ видео показал, что подобное поведение демонстрировали только половозрелые самки. Хотя животные часто использовали его для побуждения самцов к совокуплению, танцы встречались и в других контекстах, связанных с возбуждением и/или фрустрацией из-за содержания в неволе.
Судя по видеозаписям, ритмические покачивания, наклоны и причудливые позы, которые принимали гиббонихи, были неслучайными. Об этом, к примеру, говорило то, что самки часто оглядывались или как-то иначе проверяли, смотрит ли на них зритель — другой сородич либо человек. Исследователи предположили, что обезьяны адресовали танец людям для привлечения их внимания или в предвкушении кормежки.
В комментарии The New York Post Клаус Цубербюлер (Klaus Zuberbühler) из Университета Невшателя (Швейцария), изучающий когнитивные способности приматов, заявил, что напоминающие танцы движения довольно распространены в животном мире. Такие элементы можно видеть в брачных ритуалах птиц, рыб, насекомых и пауков.
Впрочем, швейцарский специалист добавил, что чаще танцуют самцы, а не самки, как в случае гиббонов. Также ученого заинтересовало то, что в ряде рассмотренных ситуаций обезьяны адресовали танец своему постоянному партнеру, поскольку многим из перечисленных видов гиббонов присуща моногамия.
Разобраться, какие причины скрываются за этой и другими особенностями танцев гиббонов, предстоит в будущих исследованиях. По словам Цубербюлера, подобные работы могут расширить представление и об эволюции танца у людей.
Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Правда ли то, что человеческие кости прочнее стали, продолжаем ли мы расти после 25 лет, почему у некоторых костей больше, чем написано в учебниках, в честь какой птицы назвали копчик, какого цвета кости на самом деле, из-за чего в старости люди становятся ниже и почему зубы не могут отрасти повторно? Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени Академика Е.А. Вагнера поделились интересными фактами о скелете человека.
Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Долгожданный дуэт: космические нейтрино впервые отметились сразу на двух телескопах
«Ангара»: рождение ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии