Зоологи выяснили новые подробности о танцах гиббонов

Из прошлых наблюдений за гиббонами известно об их умении «танцевать» — намеренно совершать ритмические движения, которые отдаленно напоминают хореографию стиля вог и танец робота. В свежем исследовании группа европейских специалистов подробнее изучила это поведение и выяснила ряд интересных подробностей о нем.

Несколько лет назад ученые из КНР описали похожие на танец движения у диких гиббонов вида Nomascus nasutus. Наблюдая за животными в природе, исследователи выяснили, что с помощью таких действий самки привлекали внимание самца из своей группы, побуждая его к грумингу или спариванию.

Немецкий зоолог Кай Каспар (Kai Caspar) совместно с приматологом из Франции Камиллой Койе (Camille Coye) и профессором лингвистики из Университета Осло (Норвегия) Притти Патель-Грош (Pritty Patel-Grosz), изучающей танцы и жесты, продолжил начинание китайских коллег.

В новой научной работе, которая готовится к выходу в журнале Primates и доступна на сайте препринтов по биологии bioRxiv, авторы рассмотрели сделанные в зоопарках и других подобных учреждениях видеозаписи с «танцевальными па» человекообразных обезьян рода Nomascus. В собранных примерах это поведение встречалось у приматов четырех видов: N. annamensis, N. gabriellae, N. leucogenys, N. siki.

Дополнительно исследователи опросили специалистов, которые по роду работы имели дело с черными хохлатыми гиббонами (Nomascus concolor), живущими в неволе или дикой природе.

Одно из рассмотренных в исследовании видео с «танцевальными па» самки гиббона / © Camille Coye, Kai Caspar, Pritty Patel-Grosz

Характеризуя действия обезьян, ученые отметили, что они подходят под определение танца — преднамеренных ритмических движений, не служащих какой-то физически обусловленной цели, как, например, ходьба или чесание зудящего места. Правда, в отличие от человеческих танцев, связи с какой-то звуковой или музыкальной составляющей движения гиббонов не имели — обезьяны совершали их молча.

Анализ видео показал, что подобное поведение демонстрировали только половозрелые самки. Хотя животные часто использовали его для побуждения самцов к совокуплению, танцы встречались и в других контекстах, связанных с возбуждением и/или фрустрацией из-за содержания в неволе.

Судя по видеозаписям, ритмические покачивания, наклоны и причудливые позы, которые принимали гиббонихи, были неслучайными. Об этом, к примеру, говорило то, что самки часто оглядывались или как-то иначе проверяли, смотрит ли на них зритель — другой сородич либо человек. Исследователи предположили, что обезьяны адресовали танец людям для привлечения их внимания или в предвкушении кормежки.

В комментарии The New York Post Клаус Цубербюлер (Klaus Zuberbühler) из Университета Невшателя (Швейцария), изучающий когнитивные способности приматов, заявил, что напоминающие танцы движения довольно распространены в животном мире. Такие элементы можно видеть в брачных ритуалах птиц, рыб, насекомых и пауков.

Впрочем, швейцарский специалист добавил, что чаще танцуют самцы, а не самки, как в случае гиббонов. Также ученого заинтересовало то, что в ряде рассмотренных ситуаций обезьяны адресовали танец своему постоянному партнеру, поскольку многим из перечисленных видов гиббонов присуща моногамия.

Разобраться, какие причины скрываются за этой и другими особенностями танцев гиббонов, предстоит в будущих исследованиях. По словам Цубербюлера, подобные работы могут расширить представление и об эволюции танца у людей.

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