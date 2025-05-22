Эксперимент связал остроту блюд с количеством съеденного

Специалисты в области наук о пищевых продуктах и питании из Университета штата Пенсильвания (США) предположили, что, повысив остроту еды, можно замедлить процесс приема пищи, а значит, снизить количество потребленного за трапезой. Ученые решили проверить гипотезу в контролируемых экспериментальных условиях в лаборатории. Что из этого вышло, они рассказали в свежей статье.

Исследование о том, может ли добавление в еду таких ингредиентов, как перец чили, способствовать сокращению потребления калорий, опубликовал журнал Food Quality and Preference. Для серии экспериментов среди студентов вуза и местных жителей набрали 150 добровольцев, регулярно питающихся, готовых есть острую еду и не имеющих к этому противопоказаний по здоровью. Часть из них по разным причинам отсеяли, так что в финальную выборку вошли 130 человек.

Исследователи выбрали для эксперимента два обеденных блюда: говядину чили, популярный в США мексиканско-американской рецепт и курицу тикка-масала из индийской кухни, с которой жители Соединенных Штатов знакомы меньше.

Оба блюда предлагали в двух вариантах: остром и более мягком. Уровень остроты тщательно контролировали, варьируя соотношение жгучей и сладкой паприки. При этом исследователи следили, чтобы добавление разного количества специй не ухудшало вкус еды.

Участников проинструктировали соблюдать перед тестами ряд рекомендаций: например, воздержаться от алкоголя накануне и в день эксперимента, съесть обычный завтрак, избегать продуктов с охлаждающим или согревающим эффектом и так далее.

За обедом в лаборатории всех испытуемых снимали на видео, чтобы проследить за пищевым поведением, оценить количество съеденного, объем выпитой воды, продолжительность приема пищи и другие параметры. Кроме того, добровольцы заполнили ряд анкет, в которых охарактеризовали впечатления от блюд, их аппетитность, вкус и остроту.

Прошлые исследования показывали, что когда люди потребляют пищу медленно, они как правило съедают ее в меньшем количестве. Специалисты связывают это с тем, что более длительное пребывание еды во рту стимулирует наступление сытости. Такой эффект наблюдался, когда прием пищи замедляли, изменяя ее текстуру.

В новом эксперименте аналогичного результата добились за счет вариаций остроты. Версии блюд с большим соотношением жгучего перца чили добровольцы ели медленнее. Как результат, они употребляли меньше еды в граммах и килокалориях. При этом оценки вкусовых качеств блюд и сытости после них не снижались.

Ученые отдельно оговорились, что количество выпитой воды у добровольцев из групп с разной остротой блюд различалось незначительно, то есть насыщение меньшим количеством пищи нельзя объяснить большим объемом потребленной жидкости.

По итогам экспериментов американские исследователи с уверенностью заключили, что более острая еда замедлила прием пищи и снизила количество потребленных калорий. Между тем в одной из прошлых работ группа китайских ученых установила, что частое присутствие перца чили в рационе коррелировало с более высокими значениями индекса массы тела у людей и склонностью к ожирению. Также есть мнение, что жгучий перец «забивает» рецепторы языка и щек и это может способствовать перееданию.

В то же время в научной литературе немало статей о том, что капсаицин, отвечающий за жгучесть перца чили, ускоряет сжигание калорий, стимулирует метаболизм и снижает аппетит. В США даже создали препарат против ожирения на основе этого компонента.

Видимо, для окончательных выводов по вопросу нужны дополнительные исследования с более обширной выборкой и строгим контролем за возможными искажающими факторами.

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