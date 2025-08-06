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Медики определили оптимальное время приема пищи для контроля за весом и снижения риска ожирения
Вопросу, что мы едим, посвящено немало исследований, но для поддержания здорового веса не менее важно то, когда мы едим, выяснила команда испанских и американских ученых. Более того, ранние приемы пищи в течение дня способствуют «профилактике» ожирения при генетической к нему предрасположенности.
В статье, опубликованной в журнале Obesity, авторы отметили, что их целью было изучить связи между временем трапезы и ожирением, а также между эффективностью снижения веса и продолжительностью жизни. Кроме того, они проанализировали 97 генетических комбинаций, связанных с индексом массы тела (ИМТ).
В исследовании участвовали 1195 взрослых пациентов шести специализированных испанских клиник. Из них 36,1 процента имели избыточный вес, 53,7 процента страдали ожирением. Средний возраст составил 41 год, 80,8 процента от общего числа были женщинами. Эксперимент включал в себя 16-недельную терапию с оценкой массы тела после лечения в среднем через 12 лет.
Программа снижения веса основывалась на обучении правильному питанию, физической активности и поведенческих техниках. Время прима пищи не контролировалось, что позволило участникам придерживаться естественного графика питания. Возраст, пол и ИМТ регистрировали на исходном уровне, по окончании курса и как минимум через три года после него. В общей сложности 98% испытуемых похудели во время лечения, но ученым был интересен дальнейший процесс. Повторно с добровольцами связались через 12 лет.
Для каждого участника рассчитали полигенный риск (риск развития заболеваний, связанный с действием различных генов и факторов внешней среды) для ИМТ на основе 900 492 однонуклеотидных полиморфизмов и оценили время приема пищи. Среднее значение определялось в середине периода между ними, то есть при завтраке в 08:28, обеде в 14:33 и ужине в 21:20 оно равнялось 14:54. Каждый час задержки трапезы сопровождался снижением скорости потери веса на 46 граммов в неделю, соответствовал повышению исходного ИМТ на 0,952 и увеличению массы на 2,2 процента через 12 лет после лечения. Процент участников, сохранивших свой вес при долгосрочном наблюдении, составил 23,9 процента.
Ученые также сделали вывод, что люди с самой высокой генетической предрасположенностью к ожирению и более поздними приемами пищи демонстрировали и больший ИМТ. Разница этого показателя в группе у поздних и ранних едоков достигла 3,29 (35,26 и 31,97 соответственно). В группах со средним и низким генетическим риском корреляция между временем приема пищи и ИМТ не была столь заметна.
Таким образом, как показали результаты исследования, наряду с высоким уровнем физической активности и правильным питанием для долгосрочного поддержания веса нужно планировать более ранние приемы пищи.
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