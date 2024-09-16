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31 минута назад
Полина Меньшова
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Удовольствие от еды объяснили глотанием

5.3

Человек получает удовольствие от пищи, поскольку она вызывает выброс серотонина — «гормона удовольствия». Какие процессы в организме к этому приводят и как во время еды пищеварительная система взаимодействует с мозгом, выяснили ученые из Германии и Великобритании.

Биология
# глотание
# еда
# РПП
# серотонин
Кадр из сериала «Друзья»
Кадр из сериала «Друзья» / © wbd.com

Серотонин — нейромедиатор, который участвует в регуляции настроения, сна, полового и пищевого поведения. Его называют «гормоном удовольствия», однако предлагают переименовать в «гормон-все-не-так-плохо». Именно это вещество отвечает за приятные ощущения, которые мы испытываем во время еды.

Специалисты из Боннского (Германия) и Кембриджского (Великобритания) университетов провели исследование на личинках плодовых мушек и обнаружили, что проглатывание пищи приводит к растяжению пищевода и именно в этот момент выбрасывается серотонин. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Current Biology.

Авторы работы выбрали для исследования личинок плодовых мушек, поскольку их нервная система проще человеческой, но в то же время ее устройство позволяет изучать механизмы, которые могут оказаться общими для разных видов. У этих насекомых 10-15 тысяч нервных клеток (в мозге человека — 100 миллиардов), каждая из которых с помощью отростков связана в десятками или даже сотнями других нейронов и включена в сложные сети.

Личинок разрезали на тысячи тончайших слоев и сфотографировали с помощью электронного микроскопа. Далее исследователи создали из снимков трехмерные изображения и установили значимые для исследования связи между нервными клетками мушек. Выяснилось, что у насекомых есть некий «рецептор растяжения» в пищеводе. Он связан с группой из шести нейронов в мозге личинки, которые способны вырабатывать серотонин.

«Серотониновые нейроны могут определить, еду проглотила личинка или нет, а также оценить ее качество. Они вырабатывают серотонин только в ответ на пищу хорошего качества, что, в свою очередь, гарантирует, что личинка продолжит питаться», — пояснили исследователи.

Рецептор в пищеводе плодовых мушек оказался связан с нейронами мозга, которые вырабатывают серотонин / © Dr. Anton Miroschnikow, University of Bonn, Current Biology
Рецептор в пищеводе плодовых мушек оказался связан с нейронами мозга, которые вырабатывают серотонин / © Dr. Anton Miroschnikow, University of Bonn, Current Biology

По словам ученых, запах пищи и ощущение ее вкуса побуждают приступить к еде, однако продолжение трапезы в значительной степени зависит именно от приятных ощущений, которые возникают во время глотания. Серотонин «вознаграждает» организм за выбор пищи, и возникает стимул повторить действия, приводящие к выработке гормона.

В дальнейших исследованиях авторы статьи хотят проверить, свойствен ли похожий механизм человеку. Если у людей также обнаружится прямая связь между глотанием и получением удовольствия, то могут появиться новые способы борьбы с расстройствами пищевого поведения. В частности, предполагают ученые, устранение нарушений этого механизма сможет помочь тем, кто страдает анорексией и компульсивным перееданием.

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Биология
# глотание
# еда
# РПП
# серотонин
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Удовольствие от еды объяснили глотанием

Человек получает удовольствие от пищи, поскольку она вызывает выброс серотонина — «гормона удовольствия». Какие процессы в организме к этому приводят и как во время еды пищеварительная система взаимодействует с мозгом, выяснили ученые из Германии и Великобритании.

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Комментарии

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1 Комментарий
Степан Жук
Степан Жук
6 минут назад
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0
+
Все верно! Поэтому хорошие девочки глотают. Приятно обоим.
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Степан Жук
6 минут назад
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Удовольствие от еды объяснили глотаниемУдовольствие от еды объяснили глотанием

Иван Колупаев
6 минут назад
Ну вот видишь Сережа 😏 я был прав на твой счет. Ничего интересного ты предложить не можешь.

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Сергей Инютин
26 минут назад
Напоминает обычный лазерный луч, как на дискотеке. Отражается от невидимого ночью слоя облаков.

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Иван Колупаев
27 минут назад
Сергей, смотрю у вас есть уже новая теория заговора 😁 Жаль, я в такие игры не играю. Не интересно.

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Сергей Харитоненко
38 минут назад
Иван, продолжай делать куни НАСАрогам.

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Сергей Харитоненко
41 минута назад
Иван, взгляни на фото. Есть ли хоть один признак, что Стартайнер вернулся с орбиты? Нет, он сгорел или рассыпался, а ЭТО - дублёр или просто макет,

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Иван Колупаев
1 час назад
Vlad, логично. Но есть нюанс. Боинг такая большая штука что если она упадет плохо будет всем. И американское правительство это прекрасно понимает. В

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Имран Лутфуллаев
1 час назад
Спасибо

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Alexander Baulin
2 часа назад
А стоит ли доверять Дейли Мейл?

Конгресс США проведет слушания о НЛО из-за снимков «огромного» аппарата вблизи базы ядерных силКонгресс США проведет слушания о НЛО из-за снимков «огромного» аппарата вблизи базы ядерных сил

Vlad Ok
3 часа назад
Дмитрий, дебаты по американской бюрократии мешающей порой и крепко не зависят от того демократ ты или республиканец. Палки в колеса она вставляет

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Vlad Ok
4 часа назад
Vyacheslav, где вы там смертников то нашли :) ребята остались временно на мкс лишь потому что наса крепко перестраховалась (а после успешной посадки

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Vlad Ok
4 часа назад
Иван, тот же безос возьмётся или тот же маск. Локхилд может взяться :) или например Рокет лаб. Ответ на нахрена прост - частота полетов астронавтов

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Vlad Ok
4 часа назад
И., наша фирма ни разу не Боинг разумеется :) но вы совершенно напрасно полагаете что в контрактах на разработку прототипирование и изготовление

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Трикстер Трикстер
5 часов назад
Форест Гамп

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Евгений Казанов
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Иван Колупаев
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Иван Колупаев
13 часов назад
Дмитрий, да Маск и хвиттер купил чтобы всех влиять 😉

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Owner Iced
13 часов назад
Александр, очевидно, если мы будем излучать узконаправленный сигнал в разные части космоса, где, по нашим предположениям, может быть разумная

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V10100110110
13 часов назад
А может просто вокруг все сидят тихо и не «жужат» опасаясь друг друга?

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Иван Колупаев
14 часов назад
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