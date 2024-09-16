Удовольствие от еды объяснили глотанием

Человек получает удовольствие от пищи, поскольку она вызывает выброс серотонина — «гормона удовольствия». Какие процессы в организме к этому приводят и как во время еды пищеварительная система взаимодействует с мозгом, выяснили ученые из Германии и Великобритании.

Серотонин — нейромедиатор, который участвует в регуляции настроения, сна, полового и пищевого поведения. Его называют «гормоном удовольствия», однако предлагают переименовать в «гормон-все-не-так-плохо». Именно это вещество отвечает за приятные ощущения, которые мы испытываем во время еды.

Специалисты из Боннского (Германия) и Кембриджского (Великобритания) университетов провели исследование на личинках плодовых мушек и обнаружили, что проглатывание пищи приводит к растяжению пищевода и именно в этот момент выбрасывается серотонин. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Current Biology.

Авторы работы выбрали для исследования личинок плодовых мушек, поскольку их нервная система проще человеческой, но в то же время ее устройство позволяет изучать механизмы, которые могут оказаться общими для разных видов. У этих насекомых 10-15 тысяч нервных клеток (в мозге человека — 100 миллиардов), каждая из которых с помощью отростков связана в десятками или даже сотнями других нейронов и включена в сложные сети.

Личинок разрезали на тысячи тончайших слоев и сфотографировали с помощью электронного микроскопа. Далее исследователи создали из снимков трехмерные изображения и установили значимые для исследования связи между нервными клетками мушек. Выяснилось, что у насекомых есть некий «рецептор растяжения» в пищеводе. Он связан с группой из шести нейронов в мозге личинки, которые способны вырабатывать серотонин.

«Серотониновые нейроны могут определить, еду проглотила личинка или нет, а также оценить ее качество. Они вырабатывают серотонин только в ответ на пищу хорошего качества, что, в свою очередь, гарантирует, что личинка продолжит питаться», — пояснили исследователи.

Рецептор в пищеводе плодовых мушек оказался связан с нейронами мозга, которые вырабатывают серотонин / © Dr. Anton Miroschnikow, University of Bonn, Current Biology

По словам ученых, запах пищи и ощущение ее вкуса побуждают приступить к еде, однако продолжение трапезы в значительной степени зависит именно от приятных ощущений, которые возникают во время глотания. Серотонин «вознаграждает» организм за выбор пищи, и возникает стимул повторить действия, приводящие к выработке гормона.

В дальнейших исследованиях авторы статьи хотят проверить, свойствен ли похожий механизм человеку. Если у людей также обнаружится прямая связь между глотанием и получением удовольствия, то могут появиться новые способы борьбы с расстройствами пищевого поведения. В частности, предполагают ученые, устранение нарушений этого механизма сможет помочь тем, кто страдает анорексией и компульсивным перееданием.

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