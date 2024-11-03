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9 минут назад
Михаил Орлов
84

Космические телескопы рассмотрели необычный диск вокруг Веги

4.3

Астрономы продолжают активно изучать экзопланеты и системы молодых звезд, где те могут формироваться. На сей раз они использовали две орбитальные обсерватории NASA — «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» — для изучения окрестностей Веги. Ученым удалось описать уникальный диск вокруг молодой звезды: он необычно симметричен, состоит из слоев и имеет щель на значительном расстоянии от Веги.

Астрономия
# звездная пыль
# звездная эволюция
# звезды
# планеты
# экзопланеты
Снимки диска Веги
Снимки диска Веги, полученные с помощью телескопов Хаббл и Джеймс Вебб / © nasa.gov, S. Wolff (University of Arizona), K. Su (University of Arizona), A. Gaspar (University of Arizona)

Последние десятилетия отмечены бумом открытий экзопланет, число которых уже перевалило за пять тысяч. Не менее важно понимать, как именно они формируются из газопылевых облаков у молодых звезд. Диски в таких «начинающих» системах — место рождения планет, их миграций, а иногда столкновений и гибели.

Первый подобный диск открыли с помощью телескопа «Спитцер» в 2005 году именно у Веги. Это одна из самых ярких звезд на небе, которая расположена на расстоянии 25 световых лет от Земли. Звезда молода — ей примерно 450 миллионов лет, она более чем в 10 раз уступает по возрасту Солнцу, зато в 40 раз ярче.

Эта система давно изучается и вызывает большой интерес — теперь ей посвящены две новые публикации американских астрономов. Ученые задействовали орбитальные обсерватории NASA «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», чтобы описать уникальные особенности диска из мелких частиц вокруг Веги.

«Джеймс Уэбб» рассматривал инфракрасное свечение, исходящее от частиц размером с песчинку. Они расположены ближе к звезде, начиная с расстояния в три-пять астрономических единиц.

Между тем «Хаббл» изучал внешнюю часть облака, где находятся более мелкие пылевые частицы, которые простираются до расстояния 170 астрономических единиц. Пылинки заметны, потому что отражают свет Веги. Таким образом, диск в системе состоит из слоев с разным содержимым. Это связано со звездным ветром, который выбрасывает самые мелкие частички подальше, однако могут работать и другие физические процессы.

При этом на заданном расстоянии от Веги диск очень однороден, симметричен и имеет низкий эксцентриситет. Астрономы также заметили одну небольшую щель, расположенную на расстоянии приблизительно 60 астрономических единиц от светила. Не исключено, что простор там «расчистила» для себя планета размером с Нептун.

Такая картина сильно отличается от других подобных систем. Например, у очень похожего на Вегу соседа — Фомальгаута, который тоже активно исследуют. Вокруг него расположены три вложенных друг в друга кольца из мелких частиц, формирование которых связывают с орбитами экзопланет.

Спектр Веги в сравнении с Денебом и Дзетой Орла / © science.nasa.gov, Schuyler G. Wolff et al., 2024

Что именно вызвало такие различия дисков Веги и Фомальгаута — пока не понятно. Результат исследования вновь показал, что звезды и их системы могут вести себя довольно «своенравно» и неожиданно. Они гораздо разнообразнее, чем ученые поначалу ожидали увидеть.

Любопытно, что в фильме 1997 года «Контакт» (экранизация романа Карла Сагана) главная героиня через червоточину попадает именно к Веге, вокруг которой видно однородное облако частиц. Похоже, создатели фильма верно угадали устройство этой системы.

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Астрономия
# звездная пыль
# звездная эволюция
# звезды
# планеты
# экзопланеты
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