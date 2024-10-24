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Инфографика: сравнение характеристик самых ярких звезд

Звезд на небе, как известно, немерено. Однако легко различить с Земли мы можем только некоторые. Самые яркие, то есть имеющие максимальную видимую звездную величину, — это совсем близкие звезды вроде Альфы Центавра или те, что испускают очень много света, но находятся дальше. Скажем, готовая взорваться Бетельгейзе. На нашей инфографике сравниваются некоторые из таких звезд по ключевым признакам.

Сравнение некоторых звезд с максимальной видимой звездной величиной. / © t.me/areadna

Наблюдаемые невооруженным глазом звезды на первый взгляд очень похожи. Просто маленькие мерцающие, чаще всего белые точки.

Однако на самом деле это плазменные шары, которые сильно различаются по размеру, плотности, цвету, температуре и так далее. Большинство звезд — это красные карлики, очень маленькие и «холодные» (всего-то три тысячи градусов). Наша звезда, Солнце, — тоже карлик, хотя побольше и горячее. Но есть в Галактике и по-настоящему огромные звезды, гиганты и сверхгиганты.

Самые яркие звезды — те, что проще разглядеть на небе. Это может быть связано с близостью к Солнцу, выдающейся светимостью или сочетанием обоих факторов.

На инфографике, опубликованной выше, отражены характеристики части звезд с наибольшей видимой звездной величиной. Она показывает, насколько они удалены от нас, размер по сравнению с Солнцем и температуру. Она напрямую связана с цветом звезд — на графике использованы оттенки, которые примерно соответствуют ему. Белые и голубые звезды горячее всего, красные — во много раз холоднее, а, скажем, зеленые — нечто среднее.

На рисунке можно найти Альфу Центавра и звезду Барнарда, которые имеют планетные системы. Не исключено, что они «обитабельны», то есть в принципе пригодны для жизни земного типа. Или Ригель — огромный и очень горячий сверхгигант. Там же есть раздутая Бетельгейзе, которая подошла концу своей «биографии» и, вероятно, вскоре взорвется как сверхновая, а также ряд других любопытных звезд.