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21 минута назад
Юлия Трепалина
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637

Метал признали самым интеллектуальным музыкальным жанром

4.2

Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.

Психология
# жанры
# лексика
# лингвистика
# музыка
# песни
# разнообразие
# слова
Оззи Осборн
Оззи Осборн (Ozzy Osbourne), один из основателей и участник группы Black Sabbath на концерте в США, 2013 год / © Robert Duyos, ZUMAPRESS.com

В исследование включили по 10 песен каждого исполнителя, представлявших разные музыкальные жанры. В их числе — рок, метал, поп, кантри, ритм-н-блюз (или R’n’B), рэп и другие (всего 15). Наряду с богатством лексического наполнения специалисты оценили эмоциональную окраску текстов и выявили часто повторяющиеся слова.

Среди музыкантов всех жанров лидером по словарному разнообразию стала британская группа Black Sabbath, которую часто называют одним из пионеров направления хеви-метал. Первое место с ней разделила другая культовая рок-группа из Британии — Pink Floyd. Лексическое богатство текстов обеих оценили в 52%.

Кроме того, в список из 20 коллективов и отдельных музыкантов вошли американские метал-группы Slayer и Megadeth, исландско-китайская джазовая исполнительница Laufey, американский певец Брюс Спрингстин, легендарный автор-исполнитель 60-х Боб Дилан, рок-группа Eagles и другие.

© Prodigy Education

Анализ в разбивке по жанрам показал, что наибольшая лексическая наполненность свойственна текстам композиций «металлического» направления. Далее следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка.

С учетом временной составляющей выяснилось, что самый высокий уровень словарного разнообразия — 38% — характерен для песенных текстов 70-х, а самый низкий — 29% — для композиций 90-х годов XX века. Интересно, что с началом двухтысячных ситуация стала улучшаться, и в 2020-х показатель поднялся до 34%.

Рассмотрев частоту встречаемости слов в песнях разных исполнителей и жанров, исследователи установили, что пять самых популярных среди них — «любовь», «знаю», «время», «хорошо» и «хочу».

Анализ эмоциональной тональности песенной лирики помог выявить, что тексты исполнителей в жанре метал при своей высокой интеллектуальности были самыми негативными по настрою. Самыми позитивными жанрами оказались поп и кантри.

Среди отдельных музыкантов первое место по позитиву в песнях занял американский певец Марвин Гэй, а по негативу — упомянутая выше группа Slayer.

Поскольку Prodigy Education специализируется на образовательных технологиях и создании ПО для игрового обучения, в рамках исследования компания провела опрос среди 1000 американцев, чтобы узнать, какие жанры лучше влияют на продуктивность у взрослых во время работы, а также что любят слушать их дети за учебой.

Предпочитаемыми для плодотворной работы жанрами оказались лоу-фай-хип-хоп, или чиллхоп, и стиль электронной музыки под названием «эмбиент». У детей список возглавили поп и рэп.

Отметим, что хотя результаты исследования Prodigy Education не публиковал рецензируемый журнал, научные статьи по таким темам не редкость. К примеру, австрийские и немецкие ученые ранее выяснили, что за последние десятилетия тексты англоязычных песен упростились и стали однообразнее из-за повторяющихся слов. Впрочем, это и неудивительно: в другой работе исследователи из Университета Кертина (Австралия) установили, что чем проще для восприятия мозга слушателей тексты песен, тем большей популярности они добивалась, занимая первые позиции в музыкальных чартах.

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Психология
# жанры
# лексика
# лингвистика
# музыка
# песни
# разнообразие
# слова
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Комментарии

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Alexey Vinogradov
Alexey Vinogradov
5 минут назад
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> Анализ эмоциональной тональности песенной лирики помог выявить, что тексты исполнителей в жанре метал при своей высокой интеллектуальности были самыми негативными по настрою это можно было и без анализа сказать ))
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