Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Метал признали самым интеллектуальным музыкальным жанром
Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.
В исследование включили по 10 песен каждого исполнителя, представлявших разные музыкальные жанры. В их числе — рок, метал, поп, кантри, ритм-н-блюз (или R’n’B), рэп и другие (всего 15). Наряду с богатством лексического наполнения специалисты оценили эмоциональную окраску текстов и выявили часто повторяющиеся слова.
Среди музыкантов всех жанров лидером по словарному разнообразию стала британская группа Black Sabbath, которую часто называют одним из пионеров направления хеви-метал. Первое место с ней разделила другая культовая рок-группа из Британии — Pink Floyd. Лексическое богатство текстов обеих оценили в 52%.
Кроме того, в список из 20 коллективов и отдельных музыкантов вошли американские метал-группы Slayer и Megadeth, исландско-китайская джазовая исполнительница Laufey, американский певец Брюс Спрингстин, легендарный автор-исполнитель 60-х Боб Дилан, рок-группа Eagles и другие.
Анализ в разбивке по жанрам показал, что наибольшая лексическая наполненность свойственна текстам композиций «металлического» направления. Далее следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка.
С учетом временной составляющей выяснилось, что самый высокий уровень словарного разнообразия — 38% — характерен для песенных текстов 70-х, а самый низкий — 29% — для композиций 90-х годов XX века. Интересно, что с началом двухтысячных ситуация стала улучшаться, и в 2020-х показатель поднялся до 34%.
Рассмотрев частоту встречаемости слов в песнях разных исполнителей и жанров, исследователи установили, что пять самых популярных среди них — «любовь», «знаю», «время», «хорошо» и «хочу».
Анализ эмоциональной тональности песенной лирики помог выявить, что тексты исполнителей в жанре метал при своей высокой интеллектуальности были самыми негативными по настрою. Самыми позитивными жанрами оказались поп и кантри.
Среди отдельных музыкантов первое место по позитиву в песнях занял американский певец Марвин Гэй, а по негативу — упомянутая выше группа Slayer.
Поскольку Prodigy Education специализируется на образовательных технологиях и создании ПО для игрового обучения, в рамках исследования компания провела опрос среди 1000 американцев, чтобы узнать, какие жанры лучше влияют на продуктивность у взрослых во время работы, а также что любят слушать их дети за учебой.
Предпочитаемыми для плодотворной работы жанрами оказались лоу-фай-хип-хоп, или чиллхоп, и стиль электронной музыки под названием «эмбиент». У детей список возглавили поп и рэп.
Отметим, что хотя результаты исследования Prodigy Education не публиковал рецензируемый журнал, научные статьи по таким темам не редкость. К примеру, австрийские и немецкие ученые ранее выяснили, что за последние десятилетия тексты англоязычных песен упростились и стали однообразнее из-за повторяющихся слов. Впрочем, это и неудивительно: в другой работе исследователи из Университета Кертина (Австралия) установили, что чем проще для восприятия мозга слушателей тексты песен, тем большей популярности они добивалась, занимая первые позиции в музыкальных чартах.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
До сих пор астрономы испытывали сомнения в возможности наличия на этом спутнике Урана жидкой воды: при диаметре в 471 километр и температуре поверхности на уровне жидкого азота Миранда казалась слишком маленькой для длительного существования подледного океана.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Бразильский ученый и преподаватель показал, как применить физические законы и математический аппарат для понятных студентам ежедневных задач. Он рассчитал и обосновал идеальную форму пивного бокала.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии