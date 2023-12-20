Национальная премия в области будущих технологий «Вызов» нашла своих героев

Премия «Вызов» была учреждена в 2023 году для того, чтобы отмечать научные достижения, которые могут уже в ближайшее десятилетие конвертироваться в новые технологии и изменить жизни миллионов людей. Официально заявленная миссия премии — формирование ясной мотивации и стремления представителей нового поколения связать свою жизнь с наукой и технологиями в нашей стране, а цель — сделать научные открытия и ученых символами успеха в современной России, а также создать условия для практического внедрения будущих технологий.

В этой научной премии всего четыре номинации, и никаких привычных «Физики», «Химии» или «Биологии» среди них нет. Научный комитет премии (в него входят 17 крупных ученых и известных популяризаторов науки), скорее всего, полагает, что сращение наук идет такими темпами, а междисциплинарные зазоры так быстро сужаются, что не стоит пытаться определить, в какой точно науке работает конкретный ученый, а лучше понять, насколько большое влияние он оказывает своей работой на науку вообще. Поэтому номинации выглядят так:

Перспектива — за научное достижение, повлиявшее на динамику развития будущих технологий (вручается учёным до 35 лет).

— за научное достижение, повлиявшее на динамику развития будущих технологий (вручается учёным до 35 лет). Ученый года — за личный вклад в создание будущих технологий и изменение ландшафта науки.

— за личный вклад в создание будущих технологий и изменение ландшафта науки. Инженерное решение — за изобретение, позволившее существенно продвинуть ту или иную технологию.

— за изобретение, позволившее существенно продвинуть ту или иную технологию. Прорыв — за научное исследование, открывшее путь к созданию будущих технологий.

Награждение в номинации «Ученый года», на сцене лауреат — директор Института трансляционной медицины Райль Гайнетдинов / © Центр научной коммуникации МФТИ

Поздно вечером 19 декабря на торжественной церемонии, проходившей в здании московского Манежа, были объявлены имена лауреатов национальной премии «ВЫЗОВ». Премию в номинации «Перспектива» получил руководитель научной группы «Масштабируемые ионные квантовые вычисления» Российского квантового центра Илья Семериков, он получил награду за разработку систем ионных квантовых компьютеров.

В номинации «Инженерное решение» премию получил заместитель директора по научной работе лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований Гамлет Ходжибагиян, Он удостоился премии за исследования в области ядерной физики, которые будут использованы в зеленой энергетике и помогут накапливать солнечную энергию.

В номинации «Прорыв» премию вручили главе лаборатории гибридной фотоники Сколтеха Павлосу Лагудакису, один из основоположников физики поляритонов. Этого ученого Научный комитет премии отметил за создание новых циклов вычислительных устройств на основе света.

В номинации «Ученый года» лауреатом стал директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ Рауль Гайнетдинов. Признание он получил за открытия принципиально новых лекарственных подходов для лечения болезней мозга.

Каждый из лауреатов получил четверть от общего призового фонда национальной премии, составляющей 40 миллионов рублей.

На церемонии вручения премии присутствовали несколько сотен почетных гостей, а победителей поздравили председатель научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» Артем Оганов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова в ОИЯИ Юрий Оганесян, заместитель жюри премии, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, многие знаменитые ученые, актеры, спортивные комментаторы, спортсмены.

«Когда мы создавали эту премию, мы ставили самые высокие стандарты: во-первых, квалифицированность и беспристрастность в отношении научной критики. Во-вторых, в премии “Вызов” есть установленные критерии отбора. Мы отбираем те прорывы, которые сильнее всего изменят ландшафт науки и технологий в будущем, тех ученых, кому мы потом скажем “спасибо”. Успех премии зависит от уровня науки в стране. Я знал, что в России сильная наука, но даже я был потрясен, как много в России потрясающих ученых и открытий, о которых я не знал до этого», — поздравил лауреатов председатель научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ», профессор Сколтеха Артем Оганов.

«За несколько месяцев мы обработали несколько сотен заявок на премию, и были поражены, как много у нас сильных ученых, заслуживающих премию такого масштаба. Нам пришлось делать очень, очень нелегкий выбор», — сообщил корреспонденту NS один из членов Научного комитета Национальной премии, директор Центра научной коммуникации МФТИ и член редсовета Naked Science Егор Быковский.

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