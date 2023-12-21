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Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
Уже несколько лет астрономы анализируют данные обзора Gaia в поиске объектов, которые сближались с Солнечной системой в прошлом или подлетят в будущем. Одним из таких объектов признали звезду HD 7977 — желтый карлик массой с Солнце, который сегодня находится на расстоянии около 246,9 светового года от нас.
Анализ новейших данных обзора Gaia показал, что примерно 2,47 миллиона лет назад HD 7977 пролетела на расстоянии нескольких тысяч астрономических единиц (астрономическая единица — среднее расстояние от Солнца до Земли).
Облако Оорта, сферический «слой» из ледяных объектов, окружающий Солнце, располагается на расстоянии от двух до 10 тысяч астрономических единиц. Поэтому звезда должна была потревожить тела в облаке и долгопериодические кометы. Чтобы понять, насколько большим могло быть ее влияние, международная группа ученых смоделировала взаимодействие звезды HD 7977 и объектов Солнечной системы.
Для начала ученые свели воедино известные данные по HD 7977. Оказалось, это может быть двойная звезда, на что указывают несколько независимых параметров ее движения и особенностей спектра.
По расчетам исследователей, примерно 2,47 миллиона лет назад эта звезда приблизилась к Солнцу на расстояние менее 12,3 тысячи астрономических единиц (с вероятностью 90% — что менее 0,2 светового года) или даже меньше 2,5 тысячи астрономических единиц (с вероятностью 10% — что менее 0,05 светового года). Напомним, сегодня ближайшая к нам звезда лежит более чем в четырех световых годах от Солнца.
Авторы не исключили сближения до одной тысячи астрономических единиц. Это чрезвычайно малое расстояние: ученым известны даже карликовые планеты Солнечной системы, расстояние от которых до Солнца бывает более одной тысячи астрономических единиц.
При моделировании влияния «гостей» на долгопериодические кометы, помимо HD 7977, астрономы учитывали еще две звезды: подлетевшую на расстояние 0,65 светового года 1,08 миллиона лет назад P0506 (код из каталога StePPeD, собранного авторами исследования) и подлетевшую на 1,63 светового года 1,47 миллиона лет назад WD 1446+286.
По результатам моделирования авторы сделали вывод, что HD 7977 может в одиночку «нести ответственность» за изменение перигелия 40% долгопериодических комет, которые раньше не приближались к Солнцу ближе чем на 100 астрономических единиц. Например, C/2010 S1, вероятно, не приближалась к центру системы ближе чем на 1716 астрономических единиц, а теперь подлетает на расстояние в четыре астрономические единицы.
Поэтому без учета влияния HD 7977 и других подобных «гостей» невозможно точно моделировать историю траекторий самых дальних объектов Солнечной системы.
Также авторы исследования отметили, что они обновили свой каталог «гостей» Солнечной системы StePPeD. Сейчас в нем 59 звезд, которые подлетали к Солнцу на расстояние меньше одного парсека (206 тысяч астрономических единиц). Самым перспективным новым объектом для изучения ученые посчитали звезду HD 102928 в 3,5 раза массивнее Солнца, пролетевшую мимо нашей системы на расстоянии 0,4 парсека около 3,94 миллиона лет назад.
Появление настолько массивного объекта, как звезда HD 7977, в 0,2 светового года от Солнца (не говоря уже о более малых дистанциях) должно было серьезно нарушить динамику многих комет и части астероидов. Такое возмущение способно вызвать падение на Землю довольно крупных тел. Отметим, что 0,8 миллиона лет назад на планету упал астероид, давший взрыв в миллион мегатонн, вслед за этим событием численность предков людей, установленная генетическими методами, многократно и надолго сократилась.
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