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Скрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление воды
Во время проживания в отелях туристы, как правило, расходуют ощутимо больше воды, чем у себя дома: из-за долгого плескания в душе разница может доходить до 250 литров в день. В новом исследовании ученые с помощью эксперимента показали, как побудить отдыхающих пользоваться водными ресурсами экономнее.
Команда испанских и британских социологов разместила 108 умных датчиков в душевых кабинах шести гостиниц Дании, Испании и Великобритании. Благодаря сенсорам, реагирующим на звук, движение, температуру и влажность, эти устройства в режиме реального времени определяли, когда человек начинал мыться в душе.
Продолжительность водных процедур измерялась с помощью таймера и отображалась на отдельном дисплее, а собранные данные регулярно передавались по Wi-Fi исследователям в облачное хранилище. В ряде номеров, которые выступили в роли контрольных, дисплеи не устанавливали.
Кроме того, что части постояльцев показывали время, которое они провели в душе (при выключении воды таймер останавливал отсчет), в кабинах можно было видеть одну из пяти информирующих или мотивирующих надписей. Они немного различались по содержанию, но общий смысл сводился к пользе экономии воды.
Вовлеченные в эксперимент туристы не знали, что участвуют в исследовании, и не имели материальных мотивов для сокращения расхода воды.
В итоге исследователи собрали данные о 17 500 приемах душа в европейских гостиницах. Их анализ показал, что в кабинах с датчиками, но без дисплеев-таймеров отдыхающие в среднем мылись 297 секунд, расходуя 38 литров воды. В умных душах, где туристы видели время, продолжительность водных процедур снижалась почти на 26%, что позволяло сэкономить примерно 10 литров воды за раз.
Местом проведения эксперимента неслучайно выбрали европейские курорты. Многие из них регулярно сталкиваются с нехваткой воды из-за засушливого климата. В частности, эта проблема актуальна для Испании, южных регионов Франции, большей части Италии и Греции, острова Мальта и других популярных туристических направлений.
Ежегодно, как правило в летнее время, когда дефицит воды ощущается наиболее остро, эти места посещают миллионы отдыхающих. Например, на Балеарских островах — архипелаге в Испании, на западе Средиземного моря — на туристов приходится 58% от общего потребления воды.
На острове Тенерифе, тоже принадлежащем Испании, властям в марте 2024 года пришлось объявить чрезвычайную ситуацию из-за засухи и ограничить подачу воды в некоторых районах. Между тем статистика показывает, что жители Тенерифе потребляют в среднем по 150 литров воды на человека в день, в то время как 6,5 миллиона туристов, приезжающих на остров каждый год, ежедневно расходуют от 300 до 400 литров на человека.
Исследователи показали, что применение умных технологий, отслеживающих время приема душа, мотивирует бережливее расходовать воду. Авторы работы, опубликованной в Journal of Travel Research, подчеркнули, что у постояльцев отелей не было финансового стимула делать это. По мнению ученых, из этого можно заключить, что предложенный метод будет еще эффективнее в плане экономии при внедрении в личных домохозяйствах.
Отметим важную особенность исследования: основной контингент туристов в нем был европейским. Люди в Западной Европе живут в условиях самой дорогой в мире воды (в особенности горячей). Поэтому, согласно статистике, например, в Великобритании среднестатистический местный житель тратит более 220 фунтов в год на душ (свыше 25 тысяч рублей по нынешнему курсу), из-за чего авторы другого исследования предложили мыться вдвое реже, чтобы экономить 112 фунтов за год. И такие мысли находят благоприятную среду: в Соединенном Королевстве более четверти опрошенных беспокоятся о том, что тратят на душ слишком много средств.
В других странах цены на горячую воду ниже: скажем, в Москве — в пересчете всего два фунта за кубометр горячей воды, то есть затраты на душ были бы не более 25 фунтов в год, или в девять раз ниже британских.
Трудно исключить, что если бы цены на воду в Европе не были настолько высоки, реакция туристов на информацию о расходе воды могла бы быть куда слабее. В таком случае туристы-неевропейцы вряд ли будут столь же склонны сокращать потребление воды, как участники описанного выше скрытого исследования.
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