Первая буква фамилии студентов повлияла на их успеваемость

Когда преподаватель проверяет работы студентов в том же порядке, в каком их фамилии располагаются по алфавиту, на оценку влияет положение в списке. Успеваемость тех, кто находится в начале, выше, чем тех, кто в конце. К таким выводам пришли ученые из США.

Академические успехи школьников и студентов зависят от множества факторов. Нехватка сна может ухудшить успеваемость, персонализированное обучение — улучшить. Большое значение имеет и среда, в которой родились и живут учащиеся. Например, мозг двуязычных детей уже в первые месяцы жизни отличается от мозга одноязычных, но обучение на нескольких языках далеко не всегда положительно сказывается на развитии.

Исследователи из Мичиганского университета в США обнаружили, что оценки зависят не только от когнитивных способностей студентов, но и от того, в каком порядке преподаватель проверяет работы учебной группы. Те учащиеся, которые находятся в конце списка, систематически могут получать более низкие баллы, чем при проверке работ в случайном порядке. Научную статью с такими выводами опубликовал журнал Management Science.

Авторы исследования проанализировали более 31 миллиона записей об оценках, которые преподаватели Мичиганского университета выставляли своим студентам в онлайн-системе управления обучением (LMS) Canvas. В выборку вошли баллы за 851 582 работы, которые загрузили 139 425 студентов и проверили 21 119 преподавателей с 2014 по 2022 год.

Оказалось, что при оценивании работ по алфавиту студенты, чьи фамилии начинались на A, B, C, D или E, по 100-балльной системе в среднем получали на 0,3 балла больше, чем при проверке в случайном порядке. Аналогично оценки тех, у кого фамилия начинается на другие буквы, были ниже на 0,3 балла. Из-за этого возник разрыв в 0,6 балла, который не был связан с качеством работы студентов. Хотя разница кажется незначительной, она повлияла на средние оценки учащихся и, как следствие, на их карьерные перспективы.

Когда преподаватели оценивали работы, начиная с конца алфавитного списка, все происходило наоборот. Более высокие баллы, чем при проверке в случайном порядке, выставляли студентам с фамилиями на W-Z, а к началу списка оценки становились ниже, чем могли бы быть. Это подтверждает, что балл за выполненное задание зависит не только от качества самой работы, но и от очередности выставления оценок.

По мнению авторов статьи, выявленная связь объясняется тем, что к концу проверки заданий преподаватель устает и теряет концентрацию. Когда человек долго сфокусирован на каком-то деле, спустя какое-то время его когнитивные способности закономерно начинают снижаться.

Исследователи предложили по умолчанию настраивать в системах управления обучением случайную очередность проверки работ. В рассмотренном Canvas есть такая опция и некоторые ее используют, но по умолчанию работы показываются преподавателям в алфавитном порядке. Кроме того, может быть полезно нанять новых преподавателей и закреплять за каждым меньшее количество студенческих групп, а также информировать педагогов о том, как порядок проверки работ способен повлиять на ее результаты.

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