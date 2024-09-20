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1 час назад
Полина Меньшова
52

Синхронные движения улучшили самочувствие

5.2

Когда люди выполняют одни и те же движения, появляется чувство общности и доверие друг другу, а также улучшается общее состояние организма. Почему это происходит, исследовали ученые из США.

Психология
# синхронизация
# синхронные движения
# социальная группа
# стресс
Пользу синхронных движений для организма доказали на примере групповой мусульманской молитвы
Пользу синхронных движений для организма доказали на примере групповой мусульманской молитвы / © foter.com

Синхронизация играет важную роль во взаимодействии людей. Например, чтобы человек понял чужие слова, его мозг копирует активность мозга собеседника, а связь между влюбленными особенно сильна не только на уровне поведения нейронов, но и на уровне эмоций. Чувство ритма тоже во многом связано с синхронизацией, способность к которой может указывать на талант человека к музыке или танцам.

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Коннектикутского университета (оба — в США) изучили, что происходит в организме людей, когда они выполняют одни и те же действия. В качестве материала для исследования они взяли мусульманские ритуалы. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Ученые собирали данные во время молитвы в одном из мусульманских центров, где собралось более 200 человек. Из них 28 участвовали в эксперименте. Они, выполняя ритуал, носили устройство, измеряющее частоту сердечных сокращений и дыхание и оценивающее позу, а также инструмент, фиксирующий положение участников относительно других людей на протяжении всей молитвы. Исследование специально проводили во время священного месяца Рамадан, когда люди, исповедующие ислам, постятся в светлое время суток и с большей вероятностью молятся многочисленными группами.

Когда мусульмане собираются для групповой молитвы, то мужчинам предпочтительно выстраиваться в плотную линию за имамом, а женщины обычно встают за перегородкой. При этом все смотрят в одну сторону — в направлении главного мусульманского святого места в Мекке. Под руководством имама верующие проходят цикл молитв, которые включают в себя последовательность движений с поклонами разных видов, в том числе земными.

Когда авторы статьи проанализировали физиологические данные, то обнаружили, что синхронизация (например, в частоте сердечных сокращений) возникала не только благодаря другим людям рядом, но и благодаря имаму, который выполнял роль лидера. От него зависела обстановка в помещении, комфорт молящихся. При этом, чем ближе к имаму стояли люди, тем сильнее между ними была синхронизация.

«Вероятно, если вы находитесь близко к центру синхронизации, то ваши сердца в прямом смысле будут биться в такт. На более дальних рядах, по-видимому, возникнет волновой эффект».

Во время групповой молитвы мусульмане выполняют определенную последовательность движений, а на степень синхронизации влияет положение молящихся относительно имама и друг друга / © Mohammadamin Saraei et al., Philosophical Transactions of the Royal Society B
Во время групповой молитвы мусульмане выполняют определенную последовательность движений, а на степень синхронизации влияет положение молящихся относительно имама и друг друга / © Mohammadamin Saraei et al., Philosophical Transactions of the Royal Society B

«Волновой эффект», по предположениям ученых, обусловлен спецификой информации, которую получают участники групповой молитвы. Все слышат имама, но не каждый видит его, а соседи, как правило, находятся в поле бокового зрения.

Аналогичный эффект возникает у людей, которые выходят на митинг и начинают скандировать, хлопать в ладоши. Эти действия, как и марш солдат, усиливают социальную сплоченность, позволяют создать нужный настрой, отметил один из авторов исследования, изучающий также роль синхронности в политических мероприятиях.

Сейчас ученые детально рассматривают, как групповая молитва влияет на здоровье мусульман. Согласно результатам анализа сердечного ритма и его изменений, у молящихся снижался уровень стресса и, как следствие, улучшалось самочувствие.

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Психология
# синхронизация
# синхронные движения
# социальная группа
# стресс
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