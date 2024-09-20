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Синхронные движения улучшили самочувствие
Когда люди выполняют одни и те же движения, появляется чувство общности и доверие друг другу, а также улучшается общее состояние организма. Почему это происходит, исследовали ученые из США.
Синхронизация играет важную роль во взаимодействии людей. Например, чтобы человек понял чужие слова, его мозг копирует активность мозга собеседника, а связь между влюбленными особенно сильна не только на уровне поведения нейронов, но и на уровне эмоций. Чувство ритма тоже во многом связано с синхронизацией, способность к которой может указывать на талант человека к музыке или танцам.
Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Коннектикутского университета (оба — в США) изучили, что происходит в организме людей, когда они выполняют одни и те же действия. В качестве материала для исследования они взяли мусульманские ритуалы. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.
Ученые собирали данные во время молитвы в одном из мусульманских центров, где собралось более 200 человек. Из них 28 участвовали в эксперименте. Они, выполняя ритуал, носили устройство, измеряющее частоту сердечных сокращений и дыхание и оценивающее позу, а также инструмент, фиксирующий положение участников относительно других людей на протяжении всей молитвы. Исследование специально проводили во время священного месяца Рамадан, когда люди, исповедующие ислам, постятся в светлое время суток и с большей вероятностью молятся многочисленными группами.
Когда мусульмане собираются для групповой молитвы, то мужчинам предпочтительно выстраиваться в плотную линию за имамом, а женщины обычно встают за перегородкой. При этом все смотрят в одну сторону — в направлении главного мусульманского святого места в Мекке. Под руководством имама верующие проходят цикл молитв, которые включают в себя последовательность движений с поклонами разных видов, в том числе земными.
Когда авторы статьи проанализировали физиологические данные, то обнаружили, что синхронизация (например, в частоте сердечных сокращений) возникала не только благодаря другим людям рядом, но и благодаря имаму, который выполнял роль лидера. От него зависела обстановка в помещении, комфорт молящихся. При этом, чем ближе к имаму стояли люди, тем сильнее между ними была синхронизация.
«Вероятно, если вы находитесь близко к центру синхронизации, то ваши сердца в прямом смысле будут биться в такт. На более дальних рядах, по-видимому, возникнет волновой эффект».
«Волновой эффект», по предположениям ученых, обусловлен спецификой информации, которую получают участники групповой молитвы. Все слышат имама, но не каждый видит его, а соседи, как правило, находятся в поле бокового зрения.
Аналогичный эффект возникает у людей, которые выходят на митинг и начинают скандировать, хлопать в ладоши. Эти действия, как и марш солдат, усиливают социальную сплоченность, позволяют создать нужный настрой, отметил один из авторов исследования, изучающий также роль синхронности в политических мероприятиях.
Сейчас ученые детально рассматривают, как групповая молитва влияет на здоровье мусульман. Согласно результатам анализа сердечного ритма и его изменений, у молящихся снижался уровень стресса и, как следствие, улучшалось самочувствие.
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