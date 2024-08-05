Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Нейропсихологи объяснили, как люди понимают речь друг друга
Во время разговора мозг человека «отражает» процессы, происходящие в мозге собеседника и связанные со словами, которые используются. Общение на уровне мозговой активности смоделировали ученые из США.
Согласно предыдущим исследованиям, на успех социального взаимодействия во многом влияет синхронизация поведения. В частности, когда музыкальные группы «подстраиваются» под движения солиста, качество исполнения улучшается. Известно и что во время вербального общения «синхронизация» происходит на уровне мозговой активности. Однако до конца не было ясно, от чего зависит такое взаимодействие: непосредственно от слов или от других компонентов, например от языка тела или тона голоса.
Исследователи из Принстонского и Нью-Йоркского университетов (оба — в США) выяснили, что синхронную активность мозга двух человек во время разговора можно смоделировать с учетом используемых слов и контекста, в который они помещены. Результаты научной работы опубликовал журнал Neuron.
С помощью электрокортикографии ученые собрали данные о мозговой активности пар пациентов с эпилепсией во время естественных бесед, а также проанализировали стенограммы этих разговоров. Оказалось, что специфическая для каждого используемого слова активность достигала пика примерно за 250 миллисекунд до того, как говорящий произносил это слово, а в мозге слушателя — примерно через 250 миллисекунд после того, как он его услышит.
«Мы можем видеть, как лингвистический контент слово за словом возникает в мозге говорящего, прежде чем он на самом деле сформулирует то, что пытается сказать, и тот же лингвистический контент быстро всплывает в мозге слушателя после того, как он его услышит», — пояснили авторы статьи.
Ученые отметили, что специфическая мозговая активность связана не только со словом как таковым, но и с его значением в контексте. Например, английское cold в зависимости от рядом стоящих слов может означать как низкую температуру, так и свойство личности, и состояние здоровья (простуда).
Авторы исследования с помощью нейросети GPT-2 извлекли контекст для каждого из слов, которые прозвучали в разговоре, а затем обучили на полученных данных модель, предсказывающую изменения мозговой активности по мере передачи информации от говорящего к слушающему во время разговора. Ответы модели оказались наиболее точными по сравнению с предыдущими работами, что указало на важную роль контекста.
В дальнейшем ученые планируют расширить исследование и применить модель контекстно-ориентированного подхода к другим типам данных о мозговой активности. Например, фМРТ позволит понять, как во время разговора работают части мозга, недоступные для электрокортикографии.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Рождение молнии как коллективный процесс — вот что самое неожиданное в современном понимании о молнии»
Путин и пять сложных вопросов о климате: что вытекает из позиции президента?
Старые кости: когда люди придумали набор «сделай сам» из человеческого скелета
А можно поточнее? Как делается прогноз погоды и можно ли его улучшить?
Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии