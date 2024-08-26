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Между влюбленными выявили особую связь
Человек сильнее синхронизируется с романтическим партнером, чем с другими близкими людьми, например друзьями. Это проявляется как в действиях, так и в мозговой деятельности, выяснили медики из Китая.
Эмоциональная связь с людьми (как близкими, так и незнакомыми, например видеоблогерами) важна для поддержания психического здоровья. Согласно одному из исследований, просмотр контента от любимых инфлюенсеров может быть полезнее для эмоционального состояния, чем разговор с коллегой или соседом.
При личном взаимодействии мозг человека синхронизируется с мозгом собеседника. Недавняя научная работа показала, что сигналы, которые при этом подают люди подают друг другу на уровне мозговой активности, зависят от используемых слов и их контекста.
Исследователи из нескольких китайских университетов изучили общение романтических партнеров и выяснили, что во время обработки эмоций они синхронизируются сильнее, чем близкие друзья. Статью, в которой описана эта особая связь, опубликовал научный журнал NeuroImage.
В эксперименте участвовали 50 пар: половина были гетеросексуальными романтическими партнерами, половина — разнополыми друзьями. Отношения в каждой из пар длились от трех месяцев до трех лет и были близкими по критериям исследования.
Участники эксперимента смотрели несколько видеороликов, которые длились от 50 до 250 секунд и вызывали широкий спектр эмоций: счастье, печаль, гнев, страх и отвращение и другие. Активность мозга людей в парах регистрировали с помощью гиперсканирования ЭЭГ, дающего возможность записывать сигналы мозга двух человек одновременно. После каждого видео участники исследования оценивали собственные реакции, что позволило изучить поведенческую синхронизацию.
У романтических партнеров при просмотре одного и того же ролика синхронизация оказалась сильнее, чем у друзей, как на уровне поведения, так и на уровне нейронной активности. При этом более низкому качеству отношений соответствовал более высокий уровень совпадения мозговой активности, а более высокому качеству отношений — лучшая поведенческая синхронизация.
«Я был весьма удивлен, обнаружив, что качество отношений между парами отрицательно коррелировало с их префронтальной синхронизацией. Это противоречило нашим ожиданиям. <…> В конечном счете мы предположили, что существует тонкая взаимосвязь между качеством отношений, активностью префронтальной коры головного мозга и эмоциональной синхронизацией. Мы назвали эту связь компенсаторными отношениями. Когда качество отношений низкое, пары могут усилить префронтальную синхронизацию, чтобы поддерживать эмоциональную», — пояснил один из авторов публикации.
При обработке негативных эмоций, например печали и гнева, пары синхронизировались сильнее, чем когда испытывали счастье и радость. Тем не менее, по словам ученых, выявленные закономерности необходимо проверить на более разнообразной выборке, поскольку в этом исследовании участвовали в основном люди с высоким уровнем образованием.
Так или иначе, считают авторы статьи, необходимо признать, что любовь и дружба — два совершенно разных типа отношений. Они выполняют неодинаковые функции и связаны с неодинаковыми нейронными механизмами. Хотя некоторые разнополые друзья могут казаться очень близкими друг другу, их отношения не такие же, как у влюбленных.
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