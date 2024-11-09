Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Названа оптимальная частота посещений сауны для поддержки энергичности и счастья
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Сауна объявлена национальным символом Финляндии и неотъемлемой частью финской культуры. Неудивительно, что тема благотворного влияния этого вида бани популярна у местных исследователей.
Так, ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Йювяскюля ранее выявили связь между походами в сауну и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты другой работы, тоже финской, продемонстрировали защитный эффект сауны от болезни Альцгеймера.
Тем не менее специалисты в области здравоохранения из нескольких шведских вузов решили изучить вопрос самостоятельно, используя данные о жителях своей страны. Как пояснили авторы, тенденции, выявленные на однородной финской выборке, в других национальных группах могут отличаться. Также они отметили, что посещение сауны в Северной Швеции — не менее давняя традиция. При этом информации о практикующих такие процедуры и их сопутствующих привычках недостаточно.
Ученые воспользовались исследовательским проектом MONICA, который посвящен мониторингу тенденций в области сердечно-сосудистых заболеваний. Весной 2022 года в его рамках провели опрос с участием 1180 жителей Северной Швеции 25-74 лет, случайно выбранных в системе учета населения. Один из разделов анкет касался посещений сауны.
На вопросы о банных процедурах из указанной выборки ответил 971 человек (82%). Среди них 641 респондент сообщил, что ходит в сауну минимум раз в месяц. Когда их данные сопоставили со сведениями о людях без такой привычки, оказалось, что поклонники сауны реже жаловались на повышенное давление и боли. Также они выше оценивали свой уровень счастья, качество сна, энергичность, психическое здоровье и общее самочувствие, чем участники, которые не пользовались сауной.
Финские исследования ранее показали, что для ощутимой пользы в сауну нужно ходить часто, от четырех до семи раз в неделю. Коллеги из Швеции пришли к другому выводу.
«Наиболее оптимальным представляется посещение сауны от одного до четырех раз в месяц; именно эти респонденты оказались самыми счастливыми. Более частое посещение сауны, например два-семь раз в неделю, не приводило к дальнейшему улучшению психического и физического самочувствия или энергичности», — говорится в пресс-релизе.
Ученые хотят продолжить работу и с помощью методов статистического анализа установить, действительно ли походы в сауну привели к указанным эффектам. Также шведских специалистов интересует возможность контролируемых исследований в лаборатории — в частности, чтобы проверить, насколько сауна помогает улучшить сон.
Что касается новой научной работы, опубликованной в International Journal of Circumpolar Health, то авторы призвали интерпретировать результаты осторожно из-за неполного соответствия людей, которых сравнивали. Группа посещающих сауну была несколько моложе (средний возраст — 51,1 года) и с преобладанием мужчин. К тому же эти респонденты вели немного более активный образ жизни, реже курили и употребляли больше алкоголя.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
Доставленные на Землю частицы вещества 900-метрового небесного тела сохранили память не только о его межпланетных путешествиях, но и о том, как появились сами планеты.
Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.
В один и тот же момент древней истории Красной планеты произошли два противоречащих друг другу события: широкомасштабное замерзание марсианских вод и возникновение многочисленных новых водоемов. Теперь появилась версия, которая разрешает этот конфликт.
Речь идет о концепции, которую считали очень убедительной: она и теории Эйнштейна не противоречит, и при этом описывает вращающуюся черную дыру, а как раз такие мы в космосе и обнаруживаем. Теперь выясняется, что с ней — большая проблема.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Хорошо ли вы знаете планету, на которой живете? Может быть, вы – инопланетянин? Тест от Naked Science
Не такой, как все: как один астероид Главного пояса столкнул две астрономические теории
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии