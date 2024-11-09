Названа оптимальная частота посещений сауны для поддержки энергичности и счастья

Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.

Сауна объявлена национальным символом Финляндии и неотъемлемой частью финской культуры. Неудивительно, что тема благотворного влияния этого вида бани популярна у местных исследователей.

Так, ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Йювяскюля ранее выявили связь между походами в сауну и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты другой работы, тоже финской, продемонстрировали защитный эффект сауны от болезни Альцгеймера.

Тем не менее специалисты в области здравоохранения из нескольких шведских вузов решили изучить вопрос самостоятельно, используя данные о жителях своей страны. Как пояснили авторы, тенденции, выявленные на однородной финской выборке, в других национальных группах могут отличаться. Также они отметили, что посещение сауны в Северной Швеции — не менее давняя традиция. При этом информации о практикующих такие процедуры и их сопутствующих привычках недостаточно.

Ученые воспользовались исследовательским проектом MONICA, который посвящен мониторингу тенденций в области сердечно-сосудистых заболеваний. Весной 2022 года в его рамках провели опрос с участием 1180 жителей Северной Швеции 25-74 лет, случайно выбранных в системе учета населения. Один из разделов анкет касался посещений сауны.

На вопросы о банных процедурах из указанной выборки ответил 971 человек (82%). Среди них 641 респондент сообщил, что ходит в сауну минимум раз в месяц. Когда их данные сопоставили со сведениями о людях без такой привычки, оказалось, что поклонники сауны реже жаловались на повышенное давление и боли. Также они выше оценивали свой уровень счастья, качество сна, энергичность, психическое здоровье и общее самочувствие, чем участники, которые не пользовались сауной.

Финские исследования ранее показали, что для ощутимой пользы в сауну нужно ходить часто, от четырех до семи раз в неделю. Коллеги из Швеции пришли к другому выводу.

«Наиболее оптимальным представляется посещение сауны от одного до четырех раз в месяц; именно эти респонденты оказались самыми счастливыми. Более частое посещение сауны, например два-семь раз в неделю, не приводило к дальнейшему улучшению психического и физического самочувствия или энергичности», — говорится в пресс-релизе.

Ученые хотят продолжить работу и с помощью методов статистического анализа установить, действительно ли походы в сауну привели к указанным эффектам. Также шведских специалистов интересует возможность контролируемых исследований в лаборатории — в частности, чтобы проверить, насколько сауна помогает улучшить сон.

Что касается новой научной работы, опубликованной в International Journal of Circumpolar Health, то авторы призвали интерпретировать результаты осторожно из-за неполного соответствия людей, которых сравнивали. Группа посещающих сауну была несколько моложе (средний возраст — 51,1 года) и с преобладанием мужчин. К тому же эти респонденты вели немного более активный образ жизни, реже курили и употребляли больше алкоголя.

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