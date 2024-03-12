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Счастье назвали навыком, который можно освоить
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Психическое здоровье человека нередко связано с образом жизни, который он ведет. Например, предыдущие исследования выявили, что употребление ультрапереработанных продуктов повышает риск заболеваний психики, а чувствовать себя счастливым позволяет просоциальное поведение, в том числе помощь другим людям.
Ученые из Бристольского и Йельского университетов (Великобритания и США соответственно) предположили, что знания о факторах, которые влияют на ощущение счастья, помогут людям это ощущение создавать и поддерживать. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, в Бристольском университете разработали курс «Наука о счастье» и оценили, как изменилось самочувствие студентов после обучения. Результаты эксперимента опубликовали в журнале Higher Education.
В исследовании участвовали студенты старших курсов, которые на первом курсе (кто-то в 2018-2019 учебном году, кто-то — в 2020-2021-м) изучили модуль «Наука о счастье». Всего их было 905, но опрос о самоощущении до и после курса прошли 638 человек. Остальные ответили на вопросы ученых либо только до обучения, либо только когда его завершили.
Важно, что авторы научной статьи собрали информацию о состоянии студентов не только сразу после завершения курса, но и спустя 12-29 месяцев. Исследователи впервые проанализировали долгосрочный эффект «курса счастья».
На курсе студенты изучали актуальные рецензируемые исследования о счастье, проведенные психологами и нейробиологами. На основе данных о том, что делает человека счастливым, обучающиеся формировали у себя полезные привычки, например делали физические упражнения, медитировали, вели дневник. Сразу после курса его участники оценили свое состояние по пятибалльной шкале на 10-15% лучше, чем до обучения. Однако через два года эффект сохранился только у тех, кто сделал «правильное» поведение регулярным. Авторы исследования сравнили полученные результаты с эффектом занятий в тренажерном зале:
«Мы не можем ожидать, что после одного занятия приобретем форму, которая сохранится навечно. Как и в случае с физическим здоровьем, мы должны постоянно работать над своим психологическим состоянием, иначе улучшения будут временными. <…> Вы должны взять на себя обязательство использовать то, чему научились, на регулярной основе».
В числе неожиданных открытий курса оказалось то, что многие научно подтвержденные способы почувствовать себя счастливым, связаны с вниманием не к себе, а к другим. Так, студентам помогло общение с незнакомыми людьми, которого многие привыкли избегать, а тратить деньги на подарки близким оказалось полезнее для эмоционального состояния, чем на себя. При этом одиночество, как показали включенные в «Науку о счастье» исследования, ослабляет иммунную систему, а прогулки на природе «отключают» негативные размышления.
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