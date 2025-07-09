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Астрономы получили самое четкое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Европейская южная обсерватория (ESO) опубликовала самые качественные на сегодня изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS, приближающейся к внутренней части Солнечной системы.

Самое четкое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS / © ESO / O. Hainaut

С помощью Очень большого телескопа (VLT) астрономы сделали снимки кометы спустя два дня после ее открытия.

© ESO

3I/ATLAS открыли 1 июля с помощью системы роботизированных телескопов ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, Система последнего предупреждения об астероидном ударе). На момент обнаружения комета находилась на расстоянии примерно 670 миллионов километров от Солнца.

Это третий известный межзвездный объект, посетивший Солнечную систему, после 1I/Оумуамуа в 2017 году и 2I/Борисова в 2019 году.