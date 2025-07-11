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В Москве могут построить небоскрёбы в форме гигантской буквы М

Архитектурное бюро KPLN представило концепт жилых башен на набережной Яузы у Электрозавода. Главное в проекте — форма: два высотных корпуса образуют монументальную букву «М».

Концепция жилых башен в форме буквы «М» на Яузе у Электрозавода / © KPLN

В районе Рубцовско-Дворцовой улицы, рядом с набережной Яузы и Электрозаводом, планируется новое строительство. Пока проект не утверждён, но в сети появилась одна из конкурсных концепций. Её автор — бюро KPLN. Масштабная идея уже демонстрировалась на «Арх Москве» и вызвала активное обсуждение.

Судя по рендерам, архитекторы предлагают построить две башни, соединённые перемычкой. Вместе они формируют силуэт гигантской буквы «М». Такая форма делает проект потенциальной архитектурной доминантой района, выделяющейся не только высотой, но и узнаваемым силуэтом.

Комплекс планируют разместить рядом с «Серебряным домом» — уже ставшим узнаваемым зданием в виде полукруглой арки. Новая постройка, если её утвердят в этом виде, станет ярким дополнением к уже сформированному архитектурному ландшафту.

Концепция жилых башен в форме буквы «М» на Яузе у Электрозавода / © KPLN

По оценке урбанистов, небоскрёбы в форме «М» могут быть заметны с большого расстояния — от Садового кольца до ВДНХ. Пока это лишь концепция, и её реализация будет зависеть от градостроительных решений города.

Концепция жилых башен в форме буквы «М» на Яузе у Электрозавода / © KPLN