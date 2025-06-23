Слушатели узнают, видят ли животные мир таким же красивым, как люди.

О мероприятии

У животных, как и у людей, есть чувство прекрасного.

Биолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов расскажет, почему самцы часто ярче самок, зачем птицы украшают гнезда и как бабочки используют «обманчивую» красоту для защиты. Слушатели узнают, видят ли животные мир таким же красивым, как люди, или их «эстетика» — всего лишь хитрый способ выбрать лучшие гены для потомства. Лектор расскажет о павлиньих хвостах, танцах птиц и о том, почему некоторые могут позволить себе быть невзрачными.

Расписание Большой бульвар, д. 30, стр. 1 Москва 16:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация