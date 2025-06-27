О мероприятии

Что такое время? Можно ли ответить на этот вопрос? Люди пользуются временем, но не знают, что это такое. Тысячи лет люди учились измерять время и достигли невероятной точности: лучшие в мире часы за время жизни Вселенной ошибутся менее чем на одну секунду. Но зачем такая точность? Оказывается, это нужно каждому из нас; сегодня без нее как без рук. Так почему же у космонавтов часы идут медленнее, чем на Земле, а на Луне — быстрее? И зачем придумали «декретное время» и «летнее время»? И почему часовые пояса такие кривые? И отчего в разных странах разное время? И почему Россия постоянно живет в будущем? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание Большой бульвар, д. 30, стр. 1 Москва 17:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация