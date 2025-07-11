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Во внуках увидели способ профилактики деменции
Результаты нового крупного исследования с участием более 10 тысяч человек показали, что умеренная нагрузка по уходу за внуками может снизить вероятность старческого слабоумия у дедушек и бабушек.
Деменция, или приобретенное слабоумие, занимает седьмое место среди ведущих причин смертности в мире. Это состояние, самой распространенной формой которого считают болезнь Альцгеймера, — один из основных факторов инвалидности пожилых, приводящей к зависимости от посторонней помощи.
Хотя за последние годы ученые продвинулись в понимании причин и путей развития патологии, проблема деменции в мире продолжает нарастать на фоне старения населения и увеличения продолжительности жизни. К 2050 году число людей с такими когнитивными нарушениями может достигнуть 153 миллионов, увеличившись почти в три раза по сравнению с 2019-м.
Вот почему исследования о способах профилактики старческого слабоумия и замедлении его приближения так важны. Новая работа по этой теме появилась в журнале JAMA Network Open. Специалисты Сямэньского университета (КНР) на выборке из 10 058 пожилых людей 50-79 лет из разных частей страны проследили за связью между участием в заботе о внуках и риском деменции.
Наблюдения вели с 2013 по 2018 год в рамках исследовательского проекта China Health and Retirement Longitudinal Study. При анализе данных с использованием передовых статистических методов учитывали демографические факторы и показатели здоровья участников. Соответствие состояния деменции оценивали с помощью проверенных когнитивных тестов на функции памяти, внимания и способность решать проблемы, а также опросов членов семьи об изменениях в повседневном поведении.
В итоге исследователи обнаружили, что у бабушек и дедушек, которые уделяли от одного до 39 часов в неделю уходу за внуками, вероятность развития деменции была на 24% ниже, чем у тех, кто не имел внуков или не подключался к заботе о них. При этом у более интенсивной нагрузки — свыше 40 часов в неделю — профилактического эффекта не оказалось.
Специалисты перечислили факторы, объясняющие обнаруженную корреляцию. Важную роль играл доступ к технологиям: бабушки и дедушки, ухаживающие за внуками, примерно на треть чаще владели мобильными телефонами и пользовались скоростным интернетом. Ученые подчеркнули, что освоение подобных технологий требует формирования новых навыков, способствует развитию социальных связей и стимулирует когнитивные функции. Ранее метаанализ предыдущих научных работ выявил пользу интернета для психического здоровья пожилых.
Еще одной ключевой составляющей была меньшая подверженность одиночеству. У людей с умеренным участием в уходе за внуками на 26% чаще отмечался низкий уровень одиночества. По мнению исследователей, эффект достигался за счет повышения социальной значимости и усиления межпоколенческих взаимодействий.
То, что интенсивная нагрузка по уходу за подрастающим поколением не снижала у бабушек и дедушек вероятности деменции, ученые связали с ростом уровня стресса и сокращением свободного времени на полезную для умственных способностей активность. Этот момент следует учитывать при разработке мер профилактики деменции в пожилом возрасте, заключили исследователи.
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