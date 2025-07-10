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Roman Markin
Roman Markin
10 июля, 23:47
Рейтинг: +326
Посты: 212

Инфографика: страны с крупнейшими запасами редкоземельных металлов

Редкоземельные элементы играют ключевую роль в современной промышленности — от производства электромобилей и смартфонов до военной техники и систем навигации. Эти материалы незаменимы в создании постоянных магнитов, аккумуляторов и оптоэлектроники, и потому становятся стратегическим ресурсом на фоне технологической конкуренции между странами.

Сообщество
# инфографика
# редкоземельные металлы
# статистика
Инфографика: страны с крупнейшими запасами редкоземельных металлов / © Statista
Инфографика: страны с крупнейшими запасами редкоземельных металлов / © Statista

Согласно данным Геологической службы США (USGS), представленным в отчёте за 2024 год, крупнейшие разведанные запасы редкоземельных металлов сосредоточены в Китае, Бразилии и Индии. В расчёт принимались только те объёмы редкоземельных оксидов (REO), которые могут быть экономически извлечены с применением современных технологий добычи.

Китай занимает первое место с объёмом запасов в 44 миллиона тонн, что составляет почти половину от оцененных мировых ресурсов. За ним следуют Бразилия (21 млн т) и Индия (6,9 млн т). Также в десятку входят Австралия, Россия, Вьетнам, США, Гренландия, Танзания и Южная Африка.

На территории России, по оценке USGS, находятся около 3,8 миллиона тонн редкоземельных элементов. Эти ресурсы представляют собой стратегический резерв для отечественной промышленности, включая оборонный сектор, энергетическое машиностроение и производство электроники. Однако в глобальном масштабе Россия пока отстаёт по объёмам фактической добычи и переработки.

На фоне растущего спроса и ограничений на экспорт из отдельных стран, контроль над редкоземельными ресурсами приобретает всё большее значение в сфере международной экономической и технологической политики.

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