Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: страны с крупнейшими запасами редкоземельных металлов
Редкоземельные элементы играют ключевую роль в современной промышленности — от производства электромобилей и смартфонов до военной техники и систем навигации. Эти материалы незаменимы в создании постоянных магнитов, аккумуляторов и оптоэлектроники, и потому становятся стратегическим ресурсом на фоне технологической конкуренции между странами.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), представленным в отчёте за 2024 год, крупнейшие разведанные запасы редкоземельных металлов сосредоточены в Китае, Бразилии и Индии. В расчёт принимались только те объёмы редкоземельных оксидов (REO), которые могут быть экономически извлечены с применением современных технологий добычи.
Китай занимает первое место с объёмом запасов в 44 миллиона тонн, что составляет почти половину от оцененных мировых ресурсов. За ним следуют Бразилия (21 млн т) и Индия (6,9 млн т). Также в десятку входят Австралия, Россия, Вьетнам, США, Гренландия, Танзания и Южная Африка.
На территории России, по оценке USGS, находятся около 3,8 миллиона тонн редкоземельных элементов. Эти ресурсы представляют собой стратегический резерв для отечественной промышленности, включая оборонный сектор, энергетическое машиностроение и производство электроники. Однако в глобальном масштабе Россия пока отстаёт по объёмам фактической добычи и переработки.
На фоне растущего спроса и ограничений на экспорт из отдельных стран, контроль над редкоземельными ресурсами приобретает всё большее значение в сфере международной экономической и технологической политики.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Опасность для четвероногих друзей человека возрастает буквально с каждым градусом выше +25 °C, показал анализ данных ветеринарных клиник, который провели австралийские специалисты.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сбить цель в космосе: тайны наведения в космосе глазами разработчика
16 лет МКС в гифках
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
Топ самых абсурдных теорий заговора
Бездна органики: в космосе обнаружен новый сложный спирт
Оружие будущего
Не коронавирус: что на самом деле вызвало аномальную смертность в Москве
Шлитци — самый знаменитый дурачок XX века
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии