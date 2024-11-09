Молоко увеличило риски болезней сердца для женщин

Ученые Уппсальского университета (Швеция) провели масштабное исследование с участием 100 775 человек. Оно показало, что употребление молока в чистом виде в объеме более двух стаканов в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. При этом у мужчин такая положительная связь не выявлена. Анализ показал, что женщинам лучше предпочесть молоку кисломолочные продукты.

Авторов интересовали прежде всего неферментированные и ферментированные молочные продукты. В первом случае это обычное молоко, сливки и масло, то есть продукты из пастеризованного молока с разной степенью жирности. Во втором — продукты, которые подвергаются ферментации, или кисломолочные: кефир, простокваша, йогурт, сыр.



За 33 года наблюдений специалисты установили 17 896 случаев ИБС, из них 10 714 — инфаркта миокарда, подтвержденных клинически. Ученые использовали метод регрессии Кокса, или модель пропорциональных рисков. Этот метод позволяет прогнозировать риск наступления события для объекта наблюдения (пациента) и оценивать влияние заранее определенных независимых переменных на этот риск. При этом риск рассматривается как функция, зависящая от времени, то есть периода от начала наблюдений до наступления события.



Шведские исследователи, в частности, оценивали потребление неферментированного или кисломолочного молока в зависимости от времени развития заболеваний. С помощью мультиплексного иммунологического анализа измерялись 276 кардиометаболических белков плазмы в двух подгруппах. Ученые применили регрессионные модели, скорректированные по нескольким параметрам, чтобы изучить связь белка с увеличением потребления продуктов.



Результаты у любителей молока в чистом виде различались в зависимости от пола. Последовательное увеличение риска болезней сердца исследователи установили при употреблении более полутора стаканов (300 миллилитров) женщинами. Так, выпитые два стакана приводили к коэффициенту риска, равному 1,05 для развития ИБС (особенно острого инфаркта миокарда), а четыре — к коэффициенту на уровне 1,21. Значения были аналогичными, независимо от жирности молока (0,5%, 1,5% или 3%) , что медики связывают с концентрацией циркулирующих уровней ACE2 и FGF21 у женщин — двух важнейших кардиометаболических белков.



А вот у мужчин такая взаимосвязь не обнаружилась. По статистике, пациенты обоих полов, выпивающие много молока в день, потребляли больше калорий, больше красного мяса, показывали немного более высокий индекс массы тела, более низкий уровень образования и меньший объем выпитого алкоголя.

В среднем, количество потребляемого молока не менялось после перенесенного инфаркта миокарда или нового сопутствующего заболевания. Однако во времени наблюдались четкие тенденции к увеличению потребления кисломолочных продуктов. Кстати, любители творога, йогурта и простокваши обоих полов, в отличие от приверженцев неферментированных продуктов, никак не ухудшили «сердечное» здоровье.



Научная работа опубликована в журнале BMC Medicine.

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