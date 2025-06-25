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Лекция
16+
Свет в ловушке: резонансные эффекты в наномасштабе

Слушатели узнают, как люди использовали нанофотонику с древних времен.

Сколтех
12 июля, 14:30 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Большой бульвар, д. 30, стр. 1

О мероприятии

Что общего у закона Стефана-Больцмана и лап геккона? Как люди использовали нанофотонику с древних времен и даже не подозревали об этом? Какие фотонные резонансы есть в живой природе? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук Сергей Дьяков.

Расписание
12
Суббота
Июль 2025
Большой бульвар, д. 30, стр. 1 Москва
14:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большой бульвар, д. 30, стр. 1

Только что
Александр Речкин
2
# свет
# технологии
# физика
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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Комментарии

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фарго гэндальф
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Rantori
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Алексей Green
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Aleksey Serdyuk
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Duncan MacLeod
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Duncan MacLeod
45 минут назад
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Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Иван Колупаев
48 минут назад
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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Сергей Глушков
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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Николай Цыгикало
1 час назад
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