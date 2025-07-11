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Употребление сосисок и газировки даже в небольших количествах повысило риск диабета, ишемической болезни сердца и рака
Группа ученых проанализировала более 60 исследований и пришла к выводу, что употребление сосисок, сладких напитков и трансжиров связано с повышенным риском развития диабета второго типа, ишемической болезни сердца и колоректального рака.
Анализ выявил тревожные тенденции. Употребление всего одной сосиски в день повышает риск развития диабета второго типа на 11 процентов, риск колоректального рака — на семь процентов. Употребление 350 миллилитров газированного напитка в день повышает риск развития диабета второго типа на восемь процентов, а ишемической болезни сердца — на два процента.
Дело в том, что эти продукты способствуют воспалению, которое играет роль в развитии хронических заболеваний. Сосиски содержат нитриты. Эти соединения в желудке преобразуются в канцерогенные нитрозамины.
Газированные, сладкие напитки представляют и другую опасность. Они быстро насыщают организм большими дозами сахара, что приводит к набору веса и проблемам с обменом веществ.
Трансжиры повышают уровень холестерина, который повышает риску сердечно-сосудистых заболеваний.
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