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1 час назад
Любовь Соковикова
107

В южной части марсианской Равнины Утопия обнаружили древнюю прибрежную зону

4.7

В мае 2021 года китайский марсоход «Чжужун», запущенный в рамках межпланетной миссии «Тяньвэнь-1», успешно приземлился на Красную планету. И хотя с весны 2022 года аппарат находится в спящем режиме, собранные им данные предоставили новые доказательства в пользу возможного существования древнего океана на поверхности Марса.

Астрономия
# вода
# древний Марс
# кратеры
# марсоходы
# океан
# Чжужун
Результаты нового исследования выявили прибрежную зону в южной части Равнины Утопия / © Scientific Reports (2024).

Гипотезу, что в северных низинах Марса существовал древний океан, который мог повлиять на ранний климат и атмосферу планеты, в научном сообществе обсуждают давно. Результаты ранее проведенных исследований выявили потенциальные береговые линии и другие геологические особенности, подтверждающие предположения о наличии в этом регионе воды. В частности, похожие на кратеры области часто образовывались в местах, где раньше была вода или лед. 

Теперь исследовательская группа под руководством Бо Ву (Bo Wu) из Гонконгского политехнического университета проанализировала геоморфологические особенности района посадки «Чжужуна» и обнаружила признаки, указывающие на наличие прибрежной зоны в южной части Равнины Утопия — одного из крупнейших ударных бассейнов на Марсе. Осадочные породы, слоистые отложения и многослойные подповерхностные слои, выявленные марсоходом, представляют собой типичные структуры для сред с присутствием воды.

Вместо запланированных трех месяцев «Чжужун» проработал на марсианской поверхности целый год. За это время аппарат проехал около двух километров по дну Равнины Утопия, изучая ее геологические особенности. 

Авторы исследования, представленного в журнале Scientific Reports, разделили исследуемую зону на три геологически разные области. Первая представляет собой местность где, вероятно, происходил переход между сушей и океаном. Во второй области глубина воды была относительно небольшой, а в третьей достигала значительных величин. 

Так как установленный на борту марсохода георадар RoPeR (Rover Penetrating Radar) смог «просветить» недра Красной планеты на глубину до 100 метров, исследовательская группа, исходя из полученных данных (а также спутниковых данных и их анализа), представила свою версию развития событий в южной части Равнины Утопия. 

Согласно описанному командой сценарию, океан образовался в результате наводнения примерно 3,65-3,68 миллиарда лет назад, а затем замерз, обнажив береговую линию (что привело к формированию мелководных и глубоководных областей). В конечном итоге около 3,4 миллиарда лет назад океан полностью исчез, потеряв подповерхностные летучие вещества. 

Авторы научной работы, однако, отметили, что их открытие не доказывает существование древнего океана на Марсе, а чтобы расставить все точки над i, необходимо доставить на Землю марсианские породы и тщательно их изучить. Тем не менее результаты исследования предоставили важную информацию, свидетельствующую в пользу этой гипотезы, и помогают больше узнать о геологической истории планеты. Команда планирует продолжить исследования, проведя дополнительный анализ данных, полученных с помощью «Чжужуна» и других марсианских миссий.  

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Астрономия
# вода
# древний Марс
# кратеры
# марсоходы
# океан
# Чжужун
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