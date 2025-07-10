Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Действие алкоголя с энергетиками на мужчин и женщин проверили в эксперименте с попойкой
Фармакологи в клинических испытаниях сымитировали эпизоды пьянства, чтобы выяснить, как сочетание спиртных и энергетических напитков влияет на людей обоего пола, в особенности на их навыки вождения автомобиля.
В научной литературе неоднократно описывалось, как алкоголь воздействует на организм и психику человека. Однако тема не теряет актуальности, и исследования в этой области продолжаются. Вклад в изучение вопроса недавно внесла группа фармакологов и токсикологов из Испании.
Зная из прошлых работ, что спиртное может сильнее влиять на женщин из-за разницы в весе, гормональных и других факторов, специалисты решили подробнее разобраться в нюансах. В рамках клинических испытаний ученые сымитировали эпизоды пьянства, в которых здоровые добровольцы обоих полов употребляли алкоголь с энергетическими напитками либо несколько вариантов с плацебо. После распития разных сочетаний исследователи с помощью объективных и субъективных методов оценивали последствия возлияний, в том числе для водительских навыков. О полученных результатах авторы рассказали в статье, которую опубликовал журнал Frontiers in Pharmacology.
В экспериментах, проходивших в несколько этапов в период между 2020 и 2022 годами, поучаствовали 14 женщин и столько же мужчин от 18 до 25 лет. Все предварительно прошли медицинский скрининг и подтвердили, что за последний год не реже одного раза в месяц допускали излишества со спиртным и неоднократно употребляли энергетики. Перед каждым сеансом испытуемым рекомендовали воздержаться от обоих.
«Сессии пьянства» длились по 80 минут. За это время участники-мужчины в составе смешанных напитков выпивали 70 граммов спирта, а женщины — 50 граммов. Дозы определили с учетом пола участников таким образом, чтобы итоговые концентрации алкоголя в пробах у мужчин и женщин были идентичными.
Параллельно испытуемые пили энергетические напитки с кофеином. Мужчинам полагалось 750 миллилитров напитка, женщинам — 589 миллилитров. В сессиях с плацебо спирт заменяли водой, а энергетик — похожей по вкусу газировкой. Участников о подмене не предупреждали.
После приема спиртного пиковая концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе у испытуемых обоих полов составляла 0,46 миллиграмма на литр, хотя женщины выпивали примерно на 20% меньше. Аналогично ситуация обстояла с уровнем кофеина в крови после употребления энергетиков.
В опросниках, направленных на субъективную оценку ощущений, женщины сообщали о большем чувстве опьянения и сонливости, вызванном спиртным. Однако тесты на проверку связанных с вождением навыков не выявили значимых гендерных различий. Время реакции и зрительно-моторная координация у женщин страдала не сильнее, чем у мужчин.
Также по итогам экспериментов ученые пришли к выводу: энергетики не устраняют воздействие алкоголя, вне зависимости от пола испытуемых. Многие люди считают, что энергетические напитки могут, к примеру, компенсировать седативный эффект спиртного, но это опасное заблуждение.
«Сочетание энергетиков со спиртным не улучшает способность управлять машиной, а только порождает ложное ощущение, что человек в состоянии контролировать и безопасно вести автомобиль», — подчеркнули исследователи в пресс-релизе. Подобная иллюзия чревата рискованными решениями, которые могут иметь печальные последствия.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Опасность для четвероногих друзей человека возрастает буквально с каждым градусом выше +25 °C, показал анализ данных ветеринарных клиник, который провели австралийские специалисты.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Введение в парфюмерию
Афродиты и троглодиты: кто такие палеолитические Венеры
Беспилотный океан: в море выходят корабли-«призраки»
Психологические жонглеры: как распознать манипуляцию
Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»
От создания квантовой механики до второй квантовой революции
Венера в деталях: как много вы знаете о второй планете Солнечной системы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии