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10 июля, 16:34
Юлия Тарасова
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Действие алкоголя с энергетиками на мужчин и женщин проверили в эксперименте с попойкой

❋ 5.1

Фармакологи в клинических испытаниях сымитировали эпизоды пьянства, чтобы выяснить, как сочетание спиртных и энергетических напитков влияет на людей обоего пола, в особенности на их навыки вождения автомобиля.

Медицина
# алкоголь
# безопасность за рулем
# вождение
# клинические испытания
# опьянение
# спиртное
# энергетики
# энергетические напитки
эксперимент
Подготовка к эксперименту с имитацией эпизодов пьянства / © Germans Trias i Pujol Research Institute

В научной литературе неоднократно описывалось, как алкоголь воздействует на организм и психику человека. Однако тема не теряет актуальности, и исследования в этой области продолжаются. Вклад в изучение вопроса недавно внесла группа фармакологов и токсикологов из Испании.

Зная из прошлых работ, что спиртное может сильнее влиять на женщин из-за разницы в весе, гормональных и других факторов, специалисты решили подробнее разобраться в нюансах. В рамках клинических испытаний ученые сымитировали эпизоды пьянства, в которых здоровые добровольцы обоих полов употребляли алкоголь с энергетическими напитками либо несколько вариантов с плацебо. После распития разных сочетаний исследователи с помощью объективных и субъективных методов оценивали последствия возлияний, в том числе для водительских навыков. О полученных результатах авторы рассказали в статье, которую опубликовал журнал Frontiers in Pharmacology.

В экспериментах, проходивших в несколько этапов в период между 2020 и 2022 годами, поучаствовали 14 женщин и столько же мужчин от 18 до 25 лет. Все предварительно прошли медицинский скрининг и подтвердили, что за последний год не реже одного раза в месяц допускали излишества со спиртным и неоднократно употребляли энергетики. Перед каждым сеансом испытуемым рекомендовали воздержаться от обоих.

«Сессии пьянства» длились по 80 минут. За это время участники-мужчины в составе смешанных напитков выпивали 70 граммов спирта, а женщины — 50 граммов. Дозы определили с учетом пола участников таким образом, чтобы итоговые концентрации алкоголя в пробах у мужчин и женщин были идентичными.

Параллельно испытуемые пили энергетические напитки с кофеином. Мужчинам полагалось 750 миллилитров напитка, женщинам — 589 миллилитров. В сессиях с плацебо спирт заменяли водой, а энергетик — похожей по вкусу газировкой. Участников о подмене не предупреждали.

После приема спиртного пиковая концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе у испытуемых обоих полов составляла 0,46 миллиграмма на литр, хотя женщины выпивали примерно на 20% меньше. Аналогично ситуация обстояла с уровнем кофеина в крови после употребления энергетиков.

В опросниках, направленных на субъективную оценку ощущений, женщины сообщали о большем чувстве опьянения и сонливости, вызванном спиртным. Однако тесты на проверку связанных с вождением навыков не выявили значимых гендерных различий. Время реакции и зрительно-моторная координация у женщин страдала не сильнее, чем у мужчин.

Также по итогам экспериментов ученые пришли к выводу: энергетики не устраняют воздействие алкоголя, вне зависимости от пола испытуемых. Многие люди считают, что энергетические напитки могут, к примеру, компенсировать седативный эффект спиртного, но это опасное заблуждение.

«Сочетание энергетиков со спиртным не улучшает способность управлять машиной, а только порождает ложное ощущение, что человек в состоянии контролировать и безопасно вести автомобиль», — подчеркнули исследователи в пресс-релизе. Подобная иллюзия чревата рискованными решениями, которые могут иметь печальные последствия.

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Юлия Тарасова
726 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Медицина
# алкоголь
# безопасность за рулем
# вождение
# клинические испытания
# опьянение
# спиртное
# энергетики
# энергетические напитки
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