О мероприятии

Ночью, на небосводе рассыпаны миллионы звезд, туманностей, галактик. Они кажутся такими холодными и далекими. Но, если быть точным, какое до них расстояние? Насколько далеко или близко они все находятся? Сколько времени лететь до Луны, других планет, ближайших звезд и галактик?

Писатель и популяризатор науки Дмитрий Побединский расскажет про космические расстояния и совершит со слушателями маленькое космическое путешествие чуть ли не до края Вселенной, если он есть, конечно же.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация