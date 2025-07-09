Слушатели узнают о возможностях применения органических веществ с высоким содержанием азота для аэрокосмической отрасли.

О мероприятии

Со школьной скамьи все привыкли слышать, что органическая химия – это химия соединений углерода. Но что будет, если получить органические вещества, преимущественно состоящие из атомов азота? Современные научные исследования говорят о мощнейшем потенциале таких веществ как для создания новых топлив, так и для разработок лекарственных препаратов нового поколения.

Доктор химических наук Леонид Ферштат расскажет о возможностях применения органических веществ с высоким содержанием азота для аэрокосмической отрасли и в качестве новых потенциальных лекарственных средств. Слушатели узнают о синтезе высокоазотных веществ с использованием традиционных методов органической химии, а также с использованием электрического тока.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация