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Лекция
12+
Органическая химия азота для медицины и освоения космоса

Слушатели узнают о возможностях применения органических веществ с высоким содержанием азота для аэрокосмической отрасли.

Космонавтика и авиация
13 июля, 12:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Со школьной скамьи все привыкли слышать, что органическая химия – это химия соединений углерода. Но что будет, если получить органические вещества, преимущественно состоящие из атомов азота? Современные научные исследования говорят о мощнейшем потенциале таких веществ как для создания новых топлив, так и для разработок лекарственных препаратов нового поколения.

Доктор химических наук Леонид Ферштат расскажет о возможностях применения органических веществ с высоким содержанием азота для аэрокосмической отрасли и в качестве новых потенциальных лекарственных средств. Слушатели узнают о синтезе высокоазотных веществ с использованием традиционных методов органической химии, а также с использованием электрического тока.

Расписание
13
Воскресенье
Июль 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

10 июля, 02:55
Александр Речкин
2
# космос
# технологии
# химия
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