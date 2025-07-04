  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Путешествие с кошкой Шредингера по квантовой запутанности: от параллельных вселенных до квантового компьютера

Слушатели узнают про самое определяющее свойство квантовой механики по мнению Шредингера.

ВСмысле
12 июля, 13:00 Идет 2 ч
1700 Стоимость
Санкт-Петербург Гороховая 47

О мероприятии

Запутанность – самое определяющее свойство квантовой механики по мнению Шредингера. А возможно, и самое интересное.

Оно бросает вызов интуиции, а попытка воспроизвести его классическими средствами требует сверхсветовой сигнализации. Запутанность реализует «невозможную» ситуацию, когда целое полностью определено, а отдельные части – нет. Тем не менее, она лежит в основе работы квантовых компьютеров и квантовой телепортации. И именно запутанность растаскивает кошку Шредингера вместе с ее хозяйкой по параллельным вселенным, если они существуют. О квантовой запутанности расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание
12
Суббота
Июль 2025
Гороховая 47 Санкт-Петербург
13:00
Купить
Адрес

Гороховая 47

Сегодня, 06:47
Александр Речкин
1
# космос
# технологии
# физика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
Вчера, 10:59
Игорь Байдов

Ученые впервые расшифровали полный геном древнего египтянина

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Египте жил пожилой человек, который, вероятно, трудился гончаром. Сегодня его ДНК расшифровали полностью: это первый для современной науки случай расшифровки полного генома человека из Древнего Египта. Анализ не только раскрыл детали былой жизни, но и намекнул на связи с Месопотамией.

Антропология
# геном
# гены
# Древний Египет
2 июля, 19:44
Игорь Байдов

Древняя ДНК раскрыла состав популярного в Римской империи соуса

Гарум — знаменитый рыбный соус, который был неотъемлемой частью кухни Древнего Рима и других средиземноморских культур. Он стоял на столах и в хижинах бедняков, и в пиршественных залах патрициев. Философ Сенека с отвращением называл его «‎драгоценной сукровицей протухших рыб», но миллионы римлян обожали эту приправу. Что на самом деле входило в ее состав? Ответ на вопрос нашла международная команда ученых с помощью чанов, которые использовались для приготовления соуса.

Археология
# ДНК
# пища
# Рим
# римляне
# Римская империя
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
28 июня, 18:58
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

Биология
# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
27 июня, 09:47
Авдей Палиш

Биологи запустили стрим из «мегалогова» гремучих змей, чтобы восстановить их репутацию

Снимки с фотоловушек давно стали культурным явлением. Особенно забавными выглядят медведи. Мы с удовольствием смотрим на зверей, попавших в объектив камер в национальных парках: тигр украл фотоловушку, муравьед проехал верхом на муравьеде и так далее. Но не все животные настолько обаятельные. Ученые из США решили развить эмпатию к гремучим змеям, которых многие боятся. Для этого специалисты запустили трансляцию из «мегалогова», где рептилии отдыхают и рожают потомство.

Биология
# гремучая змея
# змеи
# камера
# сша
# трансляция
# фотоловушки
# эмпатия
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Чашка мятного чая улучшила внимание и память

    Вчера, 17:59

  2. Ученые поставили под сомнение пользу домашних питомцев для психики

    Вчера, 14:18

  3. Российский ученый раскрыл механизм прилипания электронов к кислороду

    Вчера, 13:57

  4. Психологи узнали, почему американцы смеются над шутками индийских комиков

    Вчера, 13:34
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

tt
15 минут назад
Этот чел обычная проститутка на прикорме у РФ. Читал про него разбор ещё лет пять назад.

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Nikolaj Stepanov
59 минут назад
Akhiney, да не было его на СВО, постеснялись недоделку применить, не дай бог, в руки врага попадёт...

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Алексей Верхотуров
2 часа назад
Конечно произошло увеличение надоев, ведь аппетит у американских буренок значительно вырос 🙃😁

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Иван Колупаев
7 часов назад
Slava, да регулярно и везде медведи пьют водку. А вот ты похоже если и был в своем "поселке в Кузбассе" так лет двадцать назад. Впрочем в любой даже

Инфографика: 40 лучших стран для жизни

Гриня Медведков
7 часов назад
Богдан, там Южная.

Инфографика: 40 лучших стран для жизни

Slava
7 часов назад
Иван, ты часто бываешь в городах с населением меньше 500к?

Инфографика: 40 лучших стран для жизни

Ввв Ооо
7 часов назад
Тоесть просто предложить девушкам фото торсов парней с разными степенями имт технически невозможно? Проще какие о рентгеновские снимки

Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота

Ввв Ооо
7 часов назад
Тоесть просто предложить девушкам фото торсов парней с разными степенями имт технически невозможно? Проще какие о рентгеновские снимки

Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота

Nikita Lazarenko
8 часов назад
Офигеть!

Астрономы открыли вторую межзвездную комету в истории

Nikita Lazarenko
8 часов назад
Да если эволюционно антропологически разобраться в ситуации, то выглядит как у Бодрийяра: сплошная симуляция той идиллии когда животные

Ученые поставили под сомнение пользу домашних питомцев для психики

Anvar Ali
9 часов назад
Красиво написсано. Вот умеет же Минобрнауки, зародить локальную сверхпроводимость. Да,а,а,.

Ученые придумали, как заставить ток течь без потерь — даже в тепле

Виталий Новиков
9 часов назад
А может всё намного проще, и космическая ЧД, это как-бы «дырка от бублика», аналог возникновения импульса при аннигиляции позитрония в

Физики предложили оставить черные дыры без сингулярности и горизонта событий

Андрей Коломиец
10 часов назад
Трудно поверить, но вот оказывается, возможно такое. Маск и его компания смогли заткнуть за пояс все именитые космические конторы. Впрочем наши

SpaceX выполнила 500-й пуск ракеты Falcon 9, установив новый рекорд по многоразовости

Иван Колупаев
10 часов назад
Если человек любит животных они ему на пользу а если не любит или безразличен то хоть обложись кошками-собаками это мало поможет.

Ученые поставили под сомнение пользу домашних питомцев для психики

Иван Колупаев
10 часов назад
Slava, а еще там медведи ходят по улицам и пьют водка из балалайка.

Инфографика: 40 лучших стран для жизни

Andrey Kuzmin
10 часов назад
Andrey, причем не просто чёрно-белые, так ещё и рентгеновские. Все равно что судить по красоте человека на основании его фоток с фотошопом. У нас не

Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота

Andrey Kuzmin
11 часов назад
Мало того, что выборка - кот наплакал, так ещё и чёрно-белые снимки. Вопрос почему именно в таком формате? Никого не смущает, что уже стартуя с 25 это

Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота

Slava
13 часов назад
Тут смотря с чем сравнивать. Я вырос в небольшом пгт в Кузбассе и не то что интернета, стабильной сотовой связи в некоторых его районах до сих пор

Инфографика: 40 лучших стран для жизни

Инир Каб
14 часов назад
Корова будет хохотать при дойке))))

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно