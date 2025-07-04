Путешествие с кошкой Шредингера по квантовой запутанности: от параллельных вселенных до квантового компьютера

О мероприятии

Запутанность – самое определяющее свойство квантовой механики по мнению Шредингера. А возможно, и самое интересное.

Оно бросает вызов интуиции, а попытка воспроизвести его классическими средствами требует сверхсветовой сигнализации. Запутанность реализует «невозможную» ситуацию, когда целое полностью определено, а отдельные части – нет. Тем не менее, она лежит в основе работы квантовых компьютеров и квантовой телепортации. И именно запутанность растаскивает кошку Шредингера вместе с ее хозяйкой по параллельным вселенным, если они существуют. О квантовой запутанности расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание Гороховая 47 Санкт-Петербург 13:00 Купить