О мероприятии

Кандидат философских наук Петр Владимирович Рябов завершит разговор о Партии социалистов-революционеров двумя портретами людей, невероятно прославленных, живших двойной жизнью и ставших символами человеческого падения и подлости, героями Революции и сотрудниками охранки. Один — священник и трибун Георгий Гапон, «зубатовец», вышедший из-под полицейского контроля и приведший сотни тысяч рабочих с верноподданным протестом на Дворцовую Площадь в Кровавое Воскресенье, ненадолго считающийся затем вождем революции и постыдно кончивший свои дни как тщеславный предатель. Второй — демонический игрок, организовавший наиболее славные и успешные боевые теракты ПСР, и одновременно на протяжении многих лет предававший революционеров полиции — закончил жизнь вполне благополучно, втоптав в грязь высокие идеалы и надломив хребет ПСР.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить