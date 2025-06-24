О мероприятии

Слушатели отправятся в научно-познавательное и визуально-звуковое путешествие. Увидят, как солнечные бури перекликаются с ритмами Стравинского, а магнитные поля танцуют, как мазки Ван Гога. Астрофизик и математик, кандидат технических наук, доцент Сколтеха Татьяна Подладчикова расскажет, как в яростном хаосе вспышек рождается строгий порядок космической погоды, а солнечный ветер и магнитные облака выстраиваются в непредсказуемые, но подчиняющиеся законам Вселенной узоры.

Через проекции, музыку и тихий диалог с космосом участники убедятся: наука объясняет мир, а искусство — ощущает его. А вместе они раскрывают всю красоту мира.

Расписание Большой бульвар, д. 30, стр. 1 Москва 12:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация