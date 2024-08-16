Занятие творчеством сделало людей счастливее

Ученые из Кембриджа (Великобритания) обнаружили, что люди, занимающиеся творчеством, чувствуют себя более счастливыми. Те, кто занимался рукоделием или искусством, видели больше смысла в жизни и испытывали больше удовлетворенности.

Когда последний раз вы рисовали или мастерили что-то своими руками? Возможно, стоит заниматься этим почаще, поскольку ученые из Кембриджа выяснили, что творчество и рукоделие делают людей счастливее, повышают удовлетворенность жизнью и наполняют ее смыслом, независимо от того, каким видом творчества люди занимаются: вышивают крестиком или снимают кино.

В журнале Frontiers in Public Health опубликовали исследование, проведенное в Великобритании на выборке из 7182 человек. Данные для этой работы взяли из опроса Taken Part Survey, проведенного Министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании в 2019–2020 годах. Опрос проводили для оценки вовлеченности граждан в культурные, спортивные и цифровые мероприятия.

Участники исследования отвечали на вопрос о том, занимались ли они каким-либо видом творчества за последние 12 месяцев. Предложенные варианты включали живопись, рисунки и гравюры, фотографии, создание фильмов или видео, создание произведений искусства или анимации с помощью компьютера; вышивку и вязание, резьбу по дереву, гончарное мастерство и другие виды творческой деятельности. Среди опрошенных 37,4% сообщили о том, что занимались творчеством в течение последних 12 месяцев.

Чтобы изучить благополучие испытуемых, их просили оценить по 10-балльной шкале удовлетворенность своей жизнью, наличие смысла жизни, ощущение счастья и уровень тревоги. Также участников исследования спрашивали о том, как часто они чувствуют себя одинокими.

Обычно с ощущением удовлетворенности жизнью, уровнем счастья и тревоги связаны социально-демографические показатели, такие как пол, возраст, общее состояние здоровья и наличие работы.

Новое исследование показало, что вовлеченность в творческую деятельность предсказывает ощущение благополучия не хуже этих параметров. Согласно проведенному анализу, более счастливыми и удовлетворенными жизнью оказались люди, проживающие в благополучных районах, относящиеся к старшим возрастным группам, более здоровые, а также те, кто занимается искусством или рукоделием.

Для оценки наполненности жизни смыслом творчество оказалось даже важнее, чем возраст, уровень жизни и занятость. А вот уровень тревожности и одиночество не были связаны с тем, занимается человек искусством или нет. Независимо от этого более тревожными оказались женщины, молодые люди, а также люди с проблемами со здоровьем.

Люди ежедневно сталкиваются со стрессом, поэтому необходимо уметь с ним справляться. Возможно, творческое хобби поможет чувствовать себя немного счастливее. Naked Science уже писал о том, как ученые из МГППУ показали, что арт-терапия помогала студентам бороться с трудностями. Творчество не просто оказалось способом приятно провести время, но и помогло им повысить успеваемость и мотивацию к учебе.

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