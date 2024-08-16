Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Занятие творчеством сделало людей счастливее
Ученые из Кембриджа (Великобритания) обнаружили, что люди, занимающиеся творчеством, чувствуют себя более счастливыми. Те, кто занимался рукоделием или искусством, видели больше смысла в жизни и испытывали больше удовлетворенности.
Когда последний раз вы рисовали или мастерили что-то своими руками? Возможно, стоит заниматься этим почаще, поскольку ученые из Кембриджа выяснили, что творчество и рукоделие делают людей счастливее, повышают удовлетворенность жизнью и наполняют ее смыслом, независимо от того, каким видом творчества люди занимаются: вышивают крестиком или снимают кино.
В журнале Frontiers in Public Health опубликовали исследование, проведенное в Великобритании на выборке из 7182 человек. Данные для этой работы взяли из опроса Taken Part Survey, проведенного Министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании в 2019–2020 годах. Опрос проводили для оценки вовлеченности граждан в культурные, спортивные и цифровые мероприятия.
Участники исследования отвечали на вопрос о том, занимались ли они каким-либо видом творчества за последние 12 месяцев. Предложенные варианты включали живопись, рисунки и гравюры, фотографии, создание фильмов или видео, создание произведений искусства или анимации с помощью компьютера; вышивку и вязание, резьбу по дереву, гончарное мастерство и другие виды творческой деятельности. Среди опрошенных 37,4% сообщили о том, что занимались творчеством в течение последних 12 месяцев.
Чтобы изучить благополучие испытуемых, их просили оценить по 10-балльной шкале удовлетворенность своей жизнью, наличие смысла жизни, ощущение счастья и уровень тревоги. Также участников исследования спрашивали о том, как часто они чувствуют себя одинокими.
Обычно с ощущением удовлетворенности жизнью, уровнем счастья и тревоги связаны социально-демографические показатели, такие как пол, возраст, общее состояние здоровья и наличие работы.
Новое исследование показало, что вовлеченность в творческую деятельность предсказывает ощущение благополучия не хуже этих параметров. Согласно проведенному анализу, более счастливыми и удовлетворенными жизнью оказались люди, проживающие в благополучных районах, относящиеся к старшим возрастным группам, более здоровые, а также те, кто занимается искусством или рукоделием.
Для оценки наполненности жизни смыслом творчество оказалось даже важнее, чем возраст, уровень жизни и занятость. А вот уровень тревожности и одиночество не были связаны с тем, занимается человек искусством или нет. Независимо от этого более тревожными оказались женщины, молодые люди, а также люди с проблемами со здоровьем.
Люди ежедневно сталкиваются со стрессом, поэтому необходимо уметь с ним справляться. Возможно, творческое хобби поможет чувствовать себя немного счастливее. Naked Science уже писал о том, как ученые из МГППУ показали, что арт-терапия помогала студентам бороться с трудностями. Творчество не просто оказалось способом приятно провести время, но и помогло им повысить успеваемость и мотивацию к учебе.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вторая война Судного дня: как «боевики в тапочках» поставили Израиль на грань выживания
«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии