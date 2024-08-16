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50 минут назад
Екатерина Погорелкина
36

Занятие творчеством сделало людей счастливее

4.6

Ученые из Кембриджа (Великобритания) обнаружили, что люди, занимающиеся творчеством, чувствуют себя более счастливыми. Те, кто занимался рукоделием или искусством, видели больше смысла в жизни и испытывали больше удовлетворенности.

Психология
# арт-терапия
# психическое здоровье
# счастье
# творчество
Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"
Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства" / © 20th Century Fox

Когда последний раз вы рисовали или мастерили что-то своими руками? Возможно, стоит заниматься этим почаще, поскольку ученые из Кембриджа выяснили, что творчество и рукоделие делают людей счастливее, повышают удовлетворенность жизнью и наполняют ее смыслом, независимо от того, каким видом творчества люди занимаются: вышивают крестиком или снимают кино.

В журнале Frontiers in Public Health опубликовали исследование, проведенное в Великобритании на выборке из 7182 человек. Данные для этой работы взяли из опроса Taken Part Survey, проведенного Министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании в 2019–2020 годах. Опрос проводили для оценки вовлеченности граждан в культурные, спортивные и цифровые мероприятия.

Участники исследования отвечали на вопрос о том, занимались ли они каким-либо видом творчества за последние 12 месяцев. Предложенные варианты включали живопись, рисунки и гравюры, фотографии, создание фильмов или видео, создание произведений искусства или анимации с помощью компьютера; вышивку и вязание, резьбу по дереву, гончарное мастерство и другие виды творческой деятельности. Среди опрошенных 37,4% сообщили о том, что занимались творчеством в течение последних 12 месяцев.

Чтобы изучить благополучие испытуемых, их просили оценить по 10-балльной шкале удовлетворенность своей жизнью, наличие смысла жизни, ощущение счастья и уровень тревоги. Также участников исследования спрашивали о том, как часто они чувствуют себя одинокими.

Обычно с ощущением удовлетворенности жизнью, уровнем счастья и тревоги связаны социально-демографические показатели, такие как пол, возраст, общее состояние здоровья и наличие работы.

Новое исследование показало, что вовлеченность в творческую деятельность предсказывает ощущение благополучия не хуже этих параметров. Согласно проведенному анализу, более счастливыми и удовлетворенными жизнью оказались люди, проживающие в благополучных районах, относящиеся к старшим возрастным группам, более здоровые, а также те, кто занимается искусством или рукоделием.

Для оценки наполненности жизни смыслом творчество оказалось даже важнее, чем возраст, уровень жизни и занятость. А вот уровень тревожности и одиночество не были связаны с тем, занимается человек искусством или нет. Независимо от этого более тревожными оказались женщины, молодые люди, а также люди с проблемами со здоровьем.

Люди ежедневно сталкиваются со стрессом, поэтому необходимо уметь с ним справляться. Возможно, творческое хобби поможет чувствовать себя немного счастливее. Naked Science уже писал о том, как ученые из МГППУ показали, что арт-терапия помогала студентам бороться с трудностями. Творчество не просто оказалось способом приятно провести время, но и помогло им повысить успеваемость и мотивацию к учебе.

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Психология
# арт-терапия
# психическое здоровье
# счастье
# творчество
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